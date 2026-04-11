https://1prime.ru/20260411/rossija-869065545.html

Россия вошла в десятку стран с самыми низкими ценами на пасхальные куличи

Россия входит в десятку стран с самыми низкими ценами на пасхальные куличи - менее 500 рублей на семью, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.

2026-04-11T03:16+0300

общество

чехия

таджикистан

грузия

ес

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869065545.jpg?1775866598

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия входит в десятку стран с самыми низкими ценами на пасхальные куличи - менее 500 рублей на семью, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. Агентство проанализировало стоимость пасхальных куличей более чем в 40 странах мира. За основу был взят кулич стандартного семейного варианта - весом в 600-750 граммов. В выборку вошли государства из "Большой двадцатки", Евросоюза и СНГ, в которых отмечается православная или католическая Пасха. Так, самые низкие цены на куличи зафиксированы в Чехии - 277,3 рубля. Почти одинаково они стоят в Таджикистане (377,4 рубля) и Грузии (377,5 рубля). В пятерку стран с самыми доступными куличами также вошли Мексика (392,6 рубля) и Армения (418,3 рубля), а вслед за ними расположилась Россия (482 рубля). В магазинах Латвии и Литвы можно найти куличи по одинаковой цене - 535,7 рубля. Похожая ситуация обстоит с Казахстаном (582,2 рубля) и Словенией (582,4 рубля). Жители Финляндии традиционно готовят на Пасху густой пудинг из ржаной муки. Поэтому в магазинах чаще всего можно встретить не куличи, а такой десерт - в среднем за 592,9 рубля. Примерно за 600 рублей обходятся куличи семьям Азрбайджана и Болгарии. В пределах 700 рублей можно найти пасхальную выпечку в Словакии, Португалии и Хорватии. Больше уже придется заплатить венграм (712,1 рубля), австралийцам (761,8 рубля), эстонцам (791,8 рубля) и австрийцам (853,5 рубля). Приближаются к отметке в 1 тысячу рублей за кулич цены в Молдове, Аргентине, Великобритании и Нидерландах. Топ-10 стран с самой дорогой пасхальной выпечкой составляют: США (3 136,9 рубля), Швеция (2 933 рубля), Канада (2 648,8 рубля), Румыния (2 101,6 рубля), Дания (1 815 рублей), Франция (1 786,6 рубля), Кипр (1 765,1 рубля), Туркмения (1 568,4 рубля), Ирландия (1 546,4 рубля) и Италия, где традиционный панеттоне можно купить за 1 474,7 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

