Россиянам рассказали, что запрещено выращивать на дачных участках - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260411/rossija-869066020.html
Россиянам рассказали, что запрещено выращивать на дачных участках
В России на личном участке запрещено выращивание конопли, снотворного мака, шалфея предсказателей, гавайской розы, голубых лотоса и кувшинки, мимозы хостилис,... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T04:17+0300
2026-04-11T04:43+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869066020.jpg?1775871830
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В России на личном участке запрещено выращивание конопли, снотворного мака, шалфея предсказателей, гавайской розы, голубых лотоса и кувшинки, мимозы хостилис, ипомеи трехцветной и некоторых других растений, рассказала РИА Новости руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова. "Под запретом мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос, или кувшинка голубая, мимоза хостилис, ипомея трехцветная", - сказала она. "Эти растения запрещены для выращивания, потому что в их составе есть галлюциногены и иные вещества, которые могут стать компонентами для производства наркотических средств. В 2026 году список запрещенных растений пополнился клёном американским (ясенелистным)", - добавила эксперт. Бурякова уточнила в частности, что если шалфей предсказателей "занесет" на участок нечаянно, наказание за это не предусмотрено. Однако специальное его выращивание может повлечь штраф в размере до 300 тысяч рублей, а также уголовную ответственность. Другие виды шалфея, в том числе лекарственный, не запрещены. Кроме того, в 2026 году были увеличены штрафы за борщевик. В Союзе добавили, что несмотря на отсутствие в этом списке полевой мяты, ее появление на сельхозугодьях нежелательно, так как это агрессивный сорняк, который может уничтожить урожай, например, пшеницы и ржи.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
04:17 11.04.2026 (обновлено: 04:43 11.04.2026)
 
В России запрещено выращивать на дачах коноплю, снотворный мак и голубой лотос

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В России на личном участке запрещено выращивание конопли, снотворного мака, шалфея предсказателей, гавайской розы, голубых лотоса и кувшинки, мимозы хостилис, ипомеи трехцветной и некоторых других растений, рассказала РИА Новости руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова.
"Под запретом мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос, или кувшинка голубая, мимоза хостилис, ипомея трехцветная", - сказала она.
"Эти растения запрещены для выращивания, потому что в их составе есть галлюциногены и иные вещества, которые могут стать компонентами для производства наркотических средств. В 2026 году список запрещенных растений пополнился клёном американским (ясенелистным)", - добавила эксперт.
Бурякова уточнила в частности, что если шалфей предсказателей "занесет" на участок нечаянно, наказание за это не предусмотрено. Однако специальное его выращивание может повлечь штраф в размере до 300 тысяч рублей, а также уголовную ответственность. Другие виды шалфея, в том числе лекарственный, не запрещены.
Кроме того, в 2026 году были увеличены штрафы за борщевик.
В Союзе добавили, что несмотря на отсутствие в этом списке полевой мяты, ее появление на сельхозугодьях нежелательно, так как это агрессивный сорняк, который может уничтожить урожай, например, пшеницы и ржи.
 
ЭкономикаОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала