В РПЦ посоветовали потратить деньги на помощь людям вместо дорогого кулича - 11.04.2026, ПРАЙМ
В РПЦ посоветовали потратить деньги на помощь людям вместо дорогого кулича
В РПЦ посоветовали потратить деньги на помощь людям вместо дорогого кулича - 11.04.2026, ПРАЙМ
В РПЦ посоветовали потратить деньги на помощь людям вместо дорогого кулича
Свободные деньги лучше потратить на помощь нуждающимся, а не на роскошный кулич, считает зампред Синодального отдела Русской православной церкви по... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T23:22+0300
2026-04-11T23:22+0300
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Свободные деньги лучше потратить на помощь нуждающимся, а не на роскошный кулич, считает зампред Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее РИА Новости подсчитало, что семейный праздничный стол на Пасху из кулича, творожной пасхи и дюжины яиц обойдется россиянам в этом году почти в тысячу рублей. "Если у человека есть сто тысяч на кулич, то лучше купить сто куличей по тысяче и передать их в зону СВО, в больницу, в места лишения свободы или другим людям, которые нуждаются в этом", - сказал представитель РПЦ интернет-изданию "Лента.ру". Он отметил, что праздник Пасхи исключает превозношение одних людей над другими, в том числе и по признаку материального достатка.
общество , рпц
Экономика, Общество , РПЦ
23:22 11.04.2026
 
В РПЦ посоветовали потратить деньги на помощь людям вместо дорогого кулича

В РПЦ призвали потратить свободные деньги на помощь нуждающимся, а не на кулич

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Свободные деньги лучше потратить на помощь нуждающимся, а не на роскошный кулич, считает зампред Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее РИА Новости подсчитало, что семейный праздничный стол на Пасху из кулича, творожной пасхи и дюжины яиц обойдется россиянам в этом году почти в тысячу рублей.
"Если у человека есть сто тысяч на кулич, то лучше купить сто куличей по тысяче и передать их в зону СВО, в больницу, в места лишения свободы или другим людям, которые нуждаются в этом", - сказал представитель РПЦ интернет-изданию "Лента.ру".
Он отметил, что праздник Пасхи исключает превозношение одних людей над другими, в том числе и по признаку материального достатка.
