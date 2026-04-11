https://1prime.ru/20260411/rubio-869068306.html

В США обратили внимание на исчезновение Рубио перед переговорами с Ираном

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис поинтересовался в соцсети Х, почему госсекретарь Марко Рубио не участвует в переговорах с Ираном. | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T07:17+0300

сша

иран

исламабад

марко рубио

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860817196_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_27c7f52191ad4bbca89752039ba04f53.jpg

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис поинтересовался в соцсети Х, почему госсекретарь Марко Рубио не участвует в переговорах с Ираном."Неужели я единственный, кто задается вопросом, почему так называемый главный дипломат Америки, госсекретарь, никогда не участвует в дипломатических переговорах от имени нашей страны?" — написал он.Эксперт обратил внимание на то, что по какой-то причине важные переговоры ведет кто угодно, но не Рубио."В самом деле, какой смысл в госсекретаре или в Госдепартаменте, если все переговоры в основном ведутся бизнесменами, близкими к президенту?", — задался вопросом Дэвис.Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Иран будут представлять председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. В четверг пресс-служба израильского Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

