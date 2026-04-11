В РУДН рассказали о создании Международной научной лунной станции

2026-04-11T07:45+0300

МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Создание российско-китайской Международной научной лунной станции потребует разработки универсальных правил в области обмена информации и учёта интересов участников деятельности на естественном спутнике Земли, сказала РИА Новости в ходе Недели космоса руководитель Центра международного космического права имени Г.П. Жукова Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Черных. Россия и Китай совместно создают Международную научную лунную станцию. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано 25 ноября 2022 года, президент РФ Владимир Путин ратифицировал его 12 июня 2024 года. "Вопросы обеспечения безопасности космических операций на Луне и в окололунном пространстве требуют наличия согласованных правил на универсальном уровне, закрепляющих международные обязательства в области порядка обмена информации, учета должных интересов всех участников космической деятельности на Луне, освоения космических ресурсов", - сказала Черных. В декабре 2025 года Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.

