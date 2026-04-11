Глава МИД Сийярто: Венгрия не пустит Украину в Евросоюз, если у власти останется Орбан
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 апр - ПРАЙМ. Венгрия продолжит бороться за возможность покупать российские нефть и газ, не пустит Украину в Евросоюз и не отправит свои деньги на поддержку украинской военной мафии, если у власти останется правительство Виктора Орбана, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В Брюсселе они хотят, чтобы все деньги европейцев, включая венгров, были отправлены на Украину на поддержку военной мафии. При этом они хотят втянуть украинцев в ЕС вместе с их войной. Мы ничего этого не допустим... Пока в этой стране суверенное национальное правительство, Венгрия не пойдет на войну, деньги венгров останутся в Венгрии, а украинцы никогда в жизни не войдут в Евросоюз", - сказал Сийярто на последнем перед выборами митинге в Будапеште.
Министр отметил, что вскоре после парламентских выборов в Венгрии Брюссель "хочет навсегда лишить" страну российской нефти, но правительство Орбана "будет бороться" за российскую энергию.
Парламентские выборы состоятся в Венгрии 12 апреля. По их итогам определится, останется ли у власти партия премьер-министра Орбана "Фидес" и ее младший коалиционный партнер "Христианско-демократическая народная партия", гарантирующие Венгрии мир, безопасность и стабильность, или к власти придет партия "Тиса", нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, чем при Орбане.