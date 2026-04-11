Венгрия не пустит Украину в Евросоюз, если у власти останется Орбан - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260411/siyyarto-869082979.html
Венгрия не пустит Украину в Евросоюз, если у власти останется Орбан
2026-04-11T22:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/39/842253953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe7ff233fe70c099096f82d17482f2a0.jpg
БУДАПЕШТ, 11 апр - ПРАЙМ. Венгрия продолжит бороться за возможность покупать российские нефть и газ, не пустит Украину в Евросоюз и не отправит свои деньги на поддержку украинской военной мафии, если у власти останется правительство Виктора Орбана, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В Брюсселе они хотят, чтобы все деньги европейцев, включая венгров, были отправлены на Украину на поддержку военной мафии. При этом они хотят втянуть украинцев в ЕС вместе с их войной. Мы ничего этого не допустим... Пока в этой стране суверенное национальное правительство, Венгрия не пойдет на войну, деньги венгров останутся в Венгрии, а украинцы никогда в жизни не войдут в Евросоюз", - сказал Сийярто на последнем перед выборами митинге в Будапеште. Министр отметил, что вскоре после парламентских выборов в Венгрии Брюссель "хочет навсегда лишить" страну российской нефти, но правительство Орбана "будет бороться" за российскую энергию. Парламентские выборы состоятся в Венгрии 12 апреля. По их итогам определится, останется ли у власти партия премьер-министра Орбана "Фидес" и ее младший коалиционный партнер "Христианско-демократическая народная партия", гарантирующие Венгрии мир, безопасность и стабильность, или к власти придет партия "Тиса", нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, чем при Орбане.
https://1prime.ru/20260406/siyyarto-868961089.html
венгрия
украина
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/39/842253953_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d50b9aaccdf997eb2584908bfd65a998.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
22:03 11.04.2026
 
Глава МИД Сийярто: Венгрия не пустит Украину в Евросоюз, если у власти останется Орбан

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Киев пытается лишить Европу доступа к российской нефти, заявил Сийярто
6 апреля, 20:27
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала