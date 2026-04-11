В США назвали настоящую цель Вэнса на переговорах в Исламабаде - 11.04.2026, ПРАЙМ
В США назвали настоящую цель Вэнса на переговорах в Исламабаде
Результативные переговоры с Ираном могут предоставить вице-президенту США Джей Ди Вэнсу значительное преимущество в будущей избирательной кампании над...
Мировая экономика, Финансы, ИРАН, США, Исламабад, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Марко Рубио, Bloomberg, МИД
В США назвали настоящую цель Вэнса на переговорах в Исламабаде

Bloomberg: Вэнс получит преимущество над Рубио в случае успеха переговоров с Ираном

МОСКВА, 11 апреля — ПРАЙМ. Результативные переговоры с Ираном могут предоставить вице-президенту США Джей Ди Вэнсу значительное преимущество в будущей избирательной кампании над государственным секретарем Марко Рубио, сообщает Bloomberg.
"Если переговоры в конечном итоге увенчаются успехом, Вэнс сможет получить преимущество перед потенциальными соперниками, в число которых может входить Рубио, заявив, что именно он помог положить конец конфликту, расколовшему базу сторонников Трампа", — говорится в материале.
По мнению издания, исход конфликта с Ираном может иметь важные последствия для политической карьеры президента США Дональда Трампа.
"Решение о том, чтобы отвести Вэнсу более публичную роль, рискованно не только для вице-президента, но и для Трампа", — отмечается в материале.
Несмотря на свои личные убеждения, Вэнс ясно дал понять, что поддержит любой курс, который выберет Трамп, напоминает агентство. Ожидается, что в субботу в Исламабаде начнутся переговоры между делегациями США и Ирана при посредничестве Пакистана, надеющегося на укрепление стабильности на Ближнем Востоке. В состав иранской делегации входят председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка Абдольнасер Хеммати.
Американскую сторону возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, сопровождаемый спецпосланником президента Стивом Уиткоффым и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Ночью в среду Вашингтон и Тегеран заявили о временном прекращении огня. Основой возможного соглашения может стать план из десяти пунктов, предложенный Ираном и поддержанный США. Однако Иран обвинил американскую сторону в нарушении перемирия из-за израильских атак на Ливан. В США же эту ситуацию назвали недопониманием, поскольку полагали, что эта республика не была включена в соглашения, тогда как Иран утверждает обратное.
