В США назвали настоящую цель Вэнса на переговорах в Исламабаде

2026-04-11T05:59+0300

МОСКВА, 11 апреля — ПРАЙМ. Результативные переговоры с Ираном могут предоставить вице-президенту США Джей Ди Вэнсу значительное преимущество в будущей избирательной кампании над государственным секретарем Марко Рубио, сообщает Bloomberg. "Если переговоры в конечном итоге увенчаются успехом, Вэнс сможет получить преимущество перед потенциальными соперниками, в число которых может входить Рубио, заявив, что именно он помог положить конец конфликту, расколовшему базу сторонников Трампа", — говорится в материале.По мнению издания, исход конфликта с Ираном может иметь важные последствия для политической карьеры президента США Дональда Трампа. "Решение о том, чтобы отвести Вэнсу более публичную роль, рискованно не только для вице-президента, но и для Трампа", — отмечается в материале.Несмотря на свои личные убеждения, Вэнс ясно дал понять, что поддержит любой курс, который выберет Трамп, напоминает агентство. Ожидается, что в субботу в Исламабаде начнутся переговоры между делегациями США и Ирана при посредничестве Пакистана, надеющегося на укрепление стабильности на Ближнем Востоке. В состав иранской делегации входят председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка Абдольнасер Хеммати. Американскую сторону возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, сопровождаемый спецпосланником президента Стивом Уиткоффым и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Ночью в среду Вашингтон и Тегеран заявили о временном прекращении огня. Основой возможного соглашения может стать план из десяти пунктов, предложенный Ираном и поддержанный США. Однако Иран обвинил американскую сторону в нарушении перемирия из-за израильских атак на Ливан. В США же эту ситуацию назвали недопониманием, поскольку полагали, что эта республика не была включена в соглашения, тогда как Иран утверждает обратное.

