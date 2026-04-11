https://1prime.ru/20260411/ssha-869068568.html
"Идиотизм Трампа": в сенате запаниковали после нового удара по США
2026-04-11T07:43+0300
мировая экономика
общество
сша
иран
израиль
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg
МОСКВА, 11 апреля — ПРАЙМ. Лидер демократического меньшинства в сенате, Чак Шумер, высказался в социальной сети X о том, что авантюрные военные действия президента США Дональда Трампа привели к резкому росту инфляции в стране. "Стремительный рост инфляции, самый высокий за последние годы, — все из-за ненужной, плохо спланированной и безрассудной войны, которую развязал Дональд Трамп по собственному желанию", — написал он.Шумер подчеркнул, что это очередное основание для того, чтобы США завершили эту войну."Американцы каждый день расплачиваются за идиотизм Трампа", — подытожил он.28 февраля США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана. В ответ Иран наносит удары по израильским объектам и военным базам США на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта практически парализовала судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут, отвечающий за около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
https://1prime.ru/20260410/tramp-869047323.html
https://1prime.ru/20260411/tramp-869068147.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f1f11651c33f0e4f1aed8ea60478064d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Cенатор Шумер: война с Ираном привела к ускорению роста инфляции в США