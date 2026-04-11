"Идиотизм Трампа": в сенате запаниковали после нового удара по США - 11.04.2026, ПРАЙМ

"Идиотизм Трампа": в сенате запаниковали после нового удара по США

МОСКВА, 11 апреля — ПРАЙМ. Лидер демократического меньшинства в сенате, Чак Шумер, высказался в социальной сети X о том, что авантюрные военные действия президента США Дональда Трампа привели к резкому росту инфляции в стране. "Стремительный рост инфляции, самый высокий за последние годы, — все из-за ненужной, плохо спланированной и безрассудной войны, которую развязал Дональд Трамп по собственному желанию", — написал он.Шумер подчеркнул, что это очередное основание для того, чтобы США завершили эту войну."Американцы каждый день расплачиваются за идиотизм Трампа", — подытожил он.28 февраля США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана. В ответ Иран наносит удары по израильским объектам и военным базам США на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта практически парализовала судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут, отвечающий за около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

https://1prime.ru/20260410/tramp-869047323.html

https://1prime.ru/20260411/tramp-869068147.html

