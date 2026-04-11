"Идиотизм Трампа": в сенате запаниковали после нового удара по США - 11.04.2026, ПРАЙМ
"Идиотизм Трампа": в сенате запаниковали после нового удара по США
Cенатор Шумер: война с Ираном привела к ускорению роста инфляции в США

МОСКВА, 11 апреля — ПРАЙМ. Лидер демократического меньшинства в сенате, Чак Шумер, высказался в социальной сети X о том, что авантюрные военные действия президента США Дональда Трампа привели к резкому росту инфляции в стране.
"Стремительный рост инфляции, самый высокий за последние годы, — все из-за ненужной, плохо спланированной и безрассудной войны, которую развязал Дональд Трамп по собственному желанию", — написал он.
Шумер подчеркнул, что это очередное основание для того, чтобы США завершили эту войну.
"Американцы каждый день расплачиваются за идиотизм Трампа", — подытожил он.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана. В ответ Иран наносит удары по израильским объектам и военным базам США на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта практически парализовала судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут, отвечающий за около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
