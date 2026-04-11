"Признать поражение". В США неожиданно высказались о перемирии с Ираном

2026-04-11T23:11+0300

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в социальной сети Х высказался о сложной ситуации, в которой оказались Соединенные Штаты на фоне перемирия с Ираном. "Все, что Ирану нужно было сделать, чтобы выйти победителем, — это сохранить политическую жизнеспособность в Тегеране и возможность поддерживать ракетный и беспилотный огонь на достаточно высоком уровне. Нашей стране, с другой стороны, предстояло выполнить абсурдно высокую задачу: одержать военную победу над страной, в четыре раза превосходящей по численности Ирак, и сделать это без армии", — написал он. По его мнению, Америка оказалась перед сложным выбором: признать поражение и принять условия более слабого соперника, либо игнорировать реальность и попытаться исправить ситуацию, задействовав еще большую военную силу. Но любое количество силы не сможет изменить итог. Попытки воздействия только увеличат конечные потери, добавил Дэвис. "Одних бомб недостаточно, чтобы победить народ, подобный персам. Теперь мы расплачиваемся за свой глупый выбор", — заключил эксперт. Сегодня в Исламабаде проходит встреча делегаций США и Ирана. Ранее Al Hadath сообщал, что стороны изначально провели непрямые переговоры в Пакистане. Агентство Tasnim назвало в числе обсуждаемых тем освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане. Американскую делегацию представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. На иранской стороне, в частности, участвуют председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, согласовав скорые переговоры о мирном урегулировании. Основой для будущего соглашения может стать план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщили, был принят и США. В это же время Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Штатах объяснили это недоразумением, утверждая, что эта республика якобы не была частью соглашений, хотя в ИРИ настаивают на обратном.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

