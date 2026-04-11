США начнут расчистку Ормузского пролива от мин, заявил Трамп - 11.04.2026, ПРАЙМ
США начнут расчистку Ормузского пролива от мин, заявил Трамп
США начнут расчистку Ормузского пролива от мин, заявил Трамп - 11.04.2026, ПРАЙМ
США начнут расчистку Ормузского пролива от мин, заявил Трамп
Американский лидер резидент Дональд Тарп заявил в субботу, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве услуги странам, "не... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T17:14+0300
2026-04-11T17:14+0300
ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Американский лидер резидент Дональд Тарп заявил в субботу, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве услуги странам, "не набравшимся смелости" заняться этим самим. Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на американского чиновника, что несколько кораблей военного флота США без координации с Ираном пересекли Ормузский пролив на фоне переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде. Кроме того, Трамп ранее в субботу заявил о том, что существуют альтернативы транспортировки нефти через Ормузский пролив."Мы сейчас начинаем процесс очистки Ормузского пролива в качестве услуги странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы сделать эту работу самим", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее Трамп сообщил, что переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде официально начались. Он также признался, что ему неважен исход переговоров, ведь в случае провала Вашингтон может возобновить военные действия. В ночь на 8 апреля американский лидер заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна одержала победу в войне с США после принятия иранского предложения из десяти пунктов.
мировая экономика, ормузский пролив, иран, сша, аббас аракчи, мид
Происшествия, Мировая экономика, Ормузский пролив, ИРАН, США, Аббас Аракчи, МИД
17:14 11.04.2026
 
США начнут расчистку Ормузского пролива от мин, заявил Трамп

Трамп заявил, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин

ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Американский лидер резидент Дональд Тарп заявил в субботу, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве услуги странам, "не набравшимся смелости" заняться этим самим.
Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на американского чиновника, что несколько кораблей военного флота США без координации с Ираном пересекли Ормузский пролив на фоне переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде. Кроме того, Трамп ранее в субботу заявил о том, что существуют альтернативы транспортировки нефти через Ормузский пролив.
"Мы сейчас начинаем процесс очистки Ормузского пролива в качестве услуги странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы сделать эту работу самим", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп сообщил, что переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде официально начались. Он также признался, что ему неважен исход переговоров, ведь в случае провала Вашингтон может возобновить военные действия.
В ночь на 8 апреля американский лидер заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна одержала победу в войне с США после принятия иранского предложения из десяти пунктов.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
