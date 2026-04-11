На Западе предупредили Трампа о рисках переговоров с Ираном
Воинствующий Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Наибольшие последствия от возможного провала мирного соглашения с Ираном понесет президент США Дональд Трамп, пишет 19FortyFive.
"Угроза срыва мирного соглашения для политической карьеры Трампа гораздо пагубнее, чем для других сторон. В ближайшее время ему предстоит провести слишком много важных мероприятий, которым он должен посвятить себя безраздельно. Первое в этом ряду — государственный визит короля Карла III в конце этого месяца. За этим последует отложенный ранее саммит с председателем Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпином в мае. Затем в США наступят летние каникулы и сезон отпусков, когда семьи рассчитывают на снижение цен на бензин — и в противном случае будут очень недовольны хозяином Овального кабинета", — говорится публикации.
Кроме того, как отмечает издание, промежуточные выборы в Конгресс в ноябре могут стать переломным моментом для главы Белого дома.
"Таким образом, Вашингтон в самый неподходящий момент может попасть в политический тупик", — резюмируется в материале
В настоящее время в Исламабаде проходит встреча делегаций США и Ирана. Ранее Al Hadath сообщало, что сначала стороны провели непрямые контакты в Пакистане. Агентство Tasnim указало, что обсуждаются вопросы освобождения иранских активов и прекращения огня в Ливане.
В состав американской делегации вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Иран представляют, в частности, председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду стороны объявили о прекращении огня и договорились о дальнейших переговорах. Основой будущего соглашения может стать иранский план из десяти пунктов, который, как сообщалось, устроил и США.
