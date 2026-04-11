Названа средняя цена набора ингредиентов для куличей в России

Средняя цена набора ингредиентов для приготовления куличей в России в феврале составила 296 рублей, а творожной пасхи - 448 рублей, рассказал РИА Новости... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T05:26+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Средняя цена набора ингредиентов для приготовления куличей в России в феврале составила 296 рублей, а творожной пасхи - 448 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "По данным ЕМИСС на февраль 2026 года (данные за март пока не опубликованы), средняя цена набора ингредиентов для кулича составила 296 рублей", - сказал Тренин. По его словам, в этот набор входят 500 граммов пшеничной муки, 350 миллилитров молока, три яйца, 100 граммов сливочного масла, 150 граммов сахара и по 50 граммов изюма и орехов. Также Тренин рассказал, что приготовление творожной пасхи в среднем обойдется в 448 рублей. Так, набор продуктов включает 500 граммов творога, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, два яйца, 100 миллилитров сливок и 50 граммов изюма.

