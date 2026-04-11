Названа средняя цена набора ингредиентов для куличей в России - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260411/tsena-869066585.html
Названа средняя цена набора ингредиентов для куличей в России
Названа средняя цена набора ингредиентов для куличей в России - 11.04.2026, ПРАЙМ
Названа средняя цена набора ингредиентов для куличей в России
Средняя цена набора ингредиентов для приготовления куличей в России в феврале составила 296 рублей, а творожной пасхи - 448 рублей, рассказал РИА Новости... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T05:26+0300
2026-04-11T05:26+0300
экономика
россия
общество
акра
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869066585.jpg?1775874378
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Средняя цена набора ингредиентов для приготовления куличей в России в феврале составила 296 рублей, а творожной пасхи - 448 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "По данным ЕМИСС на февраль 2026 года (данные за март пока не опубликованы), средняя цена набора ингредиентов для кулича составила 296 рублей", - сказал Тренин. По его словам, в этот набор входят 500 граммов пшеничной муки, 350 миллилитров молока, три яйца, 100 граммов сливочного масла, 150 граммов сахара и по 50 граммов изюма и орехов. Также Тренин рассказал, что приготовление творожной пасхи в среднем обойдется в 448 рублей. Так, набор продуктов включает 500 граммов творога, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, два яйца, 100 миллилитров сливок и 50 граммов изюма.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , акра
Экономика, РОССИЯ, Общество , АКРА
05:26 11.04.2026
 
Названа средняя цена набора ингредиентов для куличей в России

Тренин: средняя цена набора ингредиентов для куличей в России составила 296 рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Средняя цена набора ингредиентов для приготовления куличей в России в феврале составила 296 рублей, а творожной пасхи - 448 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"По данным ЕМИСС на февраль 2026 года (данные за март пока не опубликованы), средняя цена набора ингредиентов для кулича составила 296 рублей", - сказал Тренин.
По его словам, в этот набор входят 500 граммов пшеничной муки, 350 миллилитров молока, три яйца, 100 граммов сливочного масла, 150 граммов сахара и по 50 граммов изюма и орехов.
Также Тренин рассказал, что приготовление творожной пасхи в среднем обойдется в 448 рублей. Так, набор продуктов включает 500 граммов творога, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, два яйца, 100 миллилитров сливок и 50 граммов изюма.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоАКРА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала