Экспертный центр РКС проверит книги на соответствие закону о наркотиках

2026-04-11T06:50+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Экспертный центр Российского книжного союза (РКС) будет проверять книги на соответствие закону против пропаганды наркотиков с помощью искусственного интеллекта, заявил РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин. С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Под действие закона подпадают литературные произведения, изданные с 1 августа 1990 года. Ранее Степашин сообщил, что в связи с вступившими в силу изменениями в закон предстоит проверить порядка 3,5 миллиона книг. Также он ранее предложил узаконить деятельность экспертного центра РКС, который проводит экспертизы книг, но пока их оценки носят только рекомендательный характер. "Это не значит, что часть из них имеет какое-то отношение к закону, но смотреть их надо, поэтому надо продумать механизм оценки этих книг. Будем использовать искусственный интеллект", - сказал Степашин. Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке. Штрафы за нарушение закона для юридических лиц составят до 600 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без оформленного юрлица – до 30 тысяч рублей, а в случае привлечения к ответственности дважды в течение года последует уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до двух лет. Кроме того, предусмотрена конфискация продукции, нарушающей законодательство.

