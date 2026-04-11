Туркмения приступает к развитию водородной энергетики на основе газа

Туркмения приступает к развитию водородной энергетики на основе газа - 11.04.2026, ПРАЙМ

Туркмения приступает к развитию водородной энергетики на основе газа

Туркмения приступает к практическому развитию водородной энергетики на основе природного газа и готова сотрудничать по этому направлению со всеми... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T21:00+0300

2026-04-11T21:00+0300

2026-04-11T21:00+0300

АШХАБАД, 11 апр - ПРАЙМ. Туркмения приступает к практическому развитию водородной энергетики на основе природного газа и готова сотрудничать по этому направлению со всеми заинтересованными международными партнёрами, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. "Приступая к началу практического развития водородной энергетики в Туркменистане на основе природного газа, готовы работать по этому направлению в самом широком диапазоне и со всеми заинтересованными международными партнёрами", – сказал он, выступая на Международном венском форуме по энергетике и климату (IVECF-2026). Его выступление показали в эфире национальной программы "Ватан" туркменского телевидения. По его словам, Ашхабад предлагаем инициативу создания глобальной программы перехода к водородной энергетике на 10-летний период. "Открыты к обсуждению с ООН модальностей разработки такого документа", – сказал председатель.

туркмения

ашхабад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, туркмения, ашхабад, оон