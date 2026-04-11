Туркмения приступает к развитию водородной энергетики на основе газа
Туркмения приступает к развитию водородной энергетики на основе газа - 11.04.2026, ПРАЙМ
Туркмения приступает к развитию водородной энергетики на основе газа
Туркмения приступает к практическому развитию водородной энергетики на основе природного газа и готова сотрудничать по этому направлению со всеми... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T21:00+0300
2026-04-11T21:00+0300
2026-04-11T21:00+0300
АШХАБАД, 11 апр - ПРАЙМ. Туркмения приступает к практическому развитию водородной энергетики на основе природного газа и готова сотрудничать по этому направлению со всеми заинтересованными международными партнёрами, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. "Приступая к началу практического развития водородной энергетики в Туркменистане на основе природного газа, готовы работать по этому направлению в самом широком диапазоне и со всеми заинтересованными международными партнёрами", – сказал он, выступая на Международном венском форуме по энергетике и климату (IVECF-2026). Его выступление показали в эфире национальной программы "Ватан" туркменского телевидения. По его словам, Ашхабад предлагаем инициативу создания глобальной программы перехода к водородной энергетике на 10-летний период. "Открыты к обсуждению с ООН модальностей разработки такого документа", – сказал председатель.
газ, туркмения, ашхабад, оон
Экономика, Газ, ТУРКМЕНИЯ, Ашхабад, ООН
Туркмения приступает к развитию водородной энергетики на основе газа
Глава Народного совета Бердымухамедов: Туркмения готова развивать водородную энергетику
АШХАБАД, 11 апр - ПРАЙМ. Туркмения приступает к практическому развитию водородной энергетики на основе природного газа и готова сотрудничать по этому направлению со всеми заинтересованными международными партнёрами, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
"Приступая к началу практического развития водородной энергетики в Туркменистане на основе природного газа, готовы работать по этому направлению в самом широком диапазоне и со всеми заинтересованными международными партнёрами", – сказал он, выступая на Международном венском форуме по энергетике и климату (IVECF-2026). Его выступление показали в эфире национальной программы "Ватан" туркменского телевидения.
По его словам, Ашхабад
предлагаем инициативу создания глобальной программы перехода к водородной энергетике на 10-летний период. "Открыты к обсуждению с ООН
модальностей разработки такого документа", – сказал председатель.
