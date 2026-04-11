Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260411/turkmeniya-869082338.html
Туркмения приступает к развитию водородной энергетики на основе газа
2026-04-11T21:00+0300
экономика
газ
туркмения
ашхабад
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869082033_0:302:1751:1287_1920x0_80_0_0_ad7fa43232e2286cf14cf4e2d909363f.jpg
https://1prime.ru/20260326/es-868657114.html
туркмения
ашхабад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869082033_0:138:1751:1451_1920x0_80_0_0_bed592b3d23f0cc256dd346dd901009f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
21:00 11.04.2026
 
Туркмения приступает к развитию водородной энергетики на основе газа

Глава Народного совета Бердымухамедов: Туркмения готова развивать водородную энергетику

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АШХАБАД, 11 апр - ПРАЙМ. Туркмения приступает к практическому развитию водородной энергетики на основе природного газа и готова сотрудничать по этому направлению со всеми заинтересованными международными партнёрами, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
"Приступая к началу практического развития водородной энергетики в Туркменистане на основе природного газа, готовы работать по этому направлению в самом широком диапазоне и со всеми заинтересованными международными партнёрами", – сказал он, выступая на Международном венском форуме по энергетике и климату (IVECF-2026). Его выступление показали в эфире национальной программы "Ватан" туркменского телевидения.
По его словам, Ашхабад предлагаем инициативу создания глобальной программы перехода к водородной энергетике на 10-летний период. "Открыты к обсуждению с ООН модальностей разработки такого документа", – сказал председатель.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Евросоюз видит потенциал для расширения экономических связей с Туркменией
26 марта, 18:59
 
ЭкономикаГазТУРКМЕНИЯАшхабадООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала