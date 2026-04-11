В Туркмении призвали обеспечить свободный доступ к энергии
Свободный, стабильный и недискриминационный доступ к энергии является естественным и законным правом любого народа и государства, а не привилегией, заявил... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T21:13+0300
АШХАБАД, 11 апр – ПРАЙМ. Свободный, стабильный и недискриминационный доступ к энергии является естественным и законным правом любого народа и государства, а не привилегией, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. "Призываем обеспечить свободный, стабильный и недискриминационный доступ к энергии. Это не привилегия, а естественное и законное право любого народа и государства вне зависимости от его размера, политического устройства, экономического потенциала, а также текущих геополитических раскладов", – сказал он, выступая на Международном венском форуме по энергетике и климату (IVECF-2026). Его выступление показали в эфире национальной программы "Ватан" туркменского телевидения. Бердымухамедов подчеркнул, что в нынешнее сложное для мира время энергетика и климат остаются одними из наиболее уязвимых сегментов глобальной повестки. "Основываясь на серьёзном предыдущем опыте и объективном анализе текущих процессов, мы предлагаем ряд практических мер, направленных на оздоровление и стабилизацию энергетических реалий, переход к осмысленному и дальновидному диалогу", – сказал он. Председатель отметил, что Туркмения вновь обращает внимание на выдвинутую ранее инициативу разработки стратегии глобальной безопасности, главным содержательным концептом которой является неделимость и взаимосвязанность различных аспектов безопасности, среди которых энергетическая безопасность выступает одной из ключевых.
Председатель Народного совета Туркмении: свободный доступ к энергии – естественное право
