В Киеве заявили о полной осаде Украины
Бортник заявил Украина будет рассчитывать на проигрыш республиканцев на выборах в конгресс
© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. В Киеве будут рассчитывать на поражение Республиканской партии на предстоящих выборах в конгресс США, об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.
Так он отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что в ближайшее время на Украине ожидаются сложные времена на фронте и в процессе переговоров по урегулированию конфликта.
"Страна будет находиться в глухой обороне, в режиме "осажденная крепость". Снова есть расчет на то, что демократы, пришедшие к власти в конгрессе, заставят шантажом (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа вернуть часть американской помощи Украине", — предупредил эксперт в эфире своего YouTube-канала.
Ранее газета The Guardian сообщила, что европейские чиновники обеспокоены тем, что власти США могут в преддверии промежуточных выборов в конгресс осенью усилить давление на Украину, чтобы она отказалась от претензий на Донбасс.
В ноябре в Штатах пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов.
Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана, а также ростом цен.