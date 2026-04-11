Буданов* сделал неожиданное заявление об украинском конфликте
Буданов: все дроны для ВСУ производятся из комплектующих из других стран
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Украина полностью зависит от других стран в создании беспилотников, цитирует главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* издание "Страна.ua".
"Все наши супероборонные на данный момент технологии, дроновые и так далее — элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того", — сказал он.
Издание напоминает, что сами производители беспилотников заявляли, что украинские дроны, которые власти страны представляют как уникальные технологии, на деле представляют собой "китайский конструктор".
На этой неделе депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявляла, что счетная палата по закупкам беспилотных систем Украины выявила, что в 2024-2025 годах более 50% государственных контрактов заключались с нарушением законодательства, что составило 1,7 миллиарда долларов убытков. По ее словам, зафиксированы завышение стоимости беспилотников за указанный период общим объемом почти 19 миллиардов гривен (435 миллионов долларов), срыв сроков поставки, неначисление штрафных санкций и накопление дебиторской задолженности.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
