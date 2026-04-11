https://1prime.ru/20260411/ukraina-869085229.html

"Близится развязка". На Западе раскрыли будущее Украины

Конфликт на Украине движется к завершению на фоне ослабления НАТО, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен. | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T23:28+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Конфликт на Украине движется к завершению на фоне ослабления НАТО, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен."Мы, по всей вероятности, приближаемся к развязке этого конфликта. И, конечно, в ситуации, когда неудача НАТО станет очевидной, никто не хотел бы оказаться на месте Германии или Великобритании, ведь именно они возглавляют список стран, которых Россия может посчитать ответственными и на которые может обрушиться ее месть", — заявил он в интервью для YouTube-канала блогера Марио Науфала.Как подчеркнул эксперт, ситуация на Украине долгое время постепенно ухудшалась, однако сейчас речь идет не только о нехватке личного состава, но и о дефиците вооружений на фоне конфликта на Ближнем Востоке.Кроме того, Диесен обратил внимание на слова главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о трудностях с мобилизацией на Украине. По мнению профессора, это признание свидетельствует о том, что Киев не готов платить цену за продолжение противостояния с Россией.Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что его удивляет нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования. По его словам, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

