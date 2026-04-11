"Близится развязка". На Западе раскрыли будущее Украины - 11.04.2026, ПРАЙМ
"Близится развязка". На Западе раскрыли будущее Украины
Конфликт на Украине движется к завершению на фоне ослабления НАТО, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен. | 11.04.2026, ПРАЙМ
украина
германия
великобритания
дональд трамп
росфинмониторинг
нато
владимир зеленский
владимир путин
Диесен: украинский конфликт подходит к финалу на фоне ослабления НАТО

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Конфликт на Украине движется к завершению на фоне ослабления НАТО, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
"Мы, по всей вероятности, приближаемся к развязке этого конфликта. И, конечно, в ситуации, когда неудача НАТО станет очевидной, никто не хотел бы оказаться на месте Германии или Великобритании, ведь именно они возглавляют список стран, которых Россия может посчитать ответственными и на которые может обрушиться ее месть", — заявил он в интервью для YouTube-канала блогера Марио Науфала.
Как подчеркнул эксперт, ситуация на Украине долгое время постепенно ухудшалась, однако сейчас речь идет не только о нехватке личного состава, но и о дефиците вооружений на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Кроме того, Диесен обратил внимание на слова главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о трудностях с мобилизацией на Украине. По мнению профессора, это признание свидетельствует о том, что Киев не готов платить цену за продолжение противостояния с Россией.
Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что его удивляет нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования. По его словам, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
 
