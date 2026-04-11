Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уралкриомаш" готов приступить к заправке топливом лунной ракеты - 11.04.2026, ПРАЙМ
"Уралкриомаш" готов приступить к заправке топливом лунной ракеты
"Уралкриомаш" готов приступить к заправке топливом лунной ракеты

Глава "Уралкриомаша": предприятие готово приступить к заправке топливом лунной ракеты

МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Предприятие "Уралкриомаш", во времена Советского Союза работавшее над средствами обеспечения топливом лунных ракеты и корабля, готово приступить к такой задаче и сейчас, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Уралкриомаша" Дмитрий Скоропупов.
"Уралкриомаш" не раз решал задачи, которые казались нерешаемыми. Мы уже работали по лунной программе, которая была в Советском Союзе. Наше ОКБ выполнило все поставленные задачи: оборудование для заправочных комплексов по этой программе было сделано. И сейчас, если будет такой вызов – мы готовы", - сказал Скоропупов.
По его словам, специалисты предприятия максимально компетентны и имеют полное понимание компонентов топлива – и криогенного, и химического исполнения.
В советские времена предприятие работало над средствами обеспечения систем энергопитания лунной ракеты Н-1 жидкими водородом и кислородом. Здесь были разработаны средства доставки, хранения и заправки жидкими кислородом и водородом лунного орбитального комплекса ЛЗ.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Полностью интервью с Дмитрием Скоропуповым читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
