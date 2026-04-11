"Уралкриомаш" рассказал о работе системы охлаждения "Ангары" на Восточном

Система охлаждения стартового комплекса ракет "Ангара" на космодроме Восточный штатно отработала во время первого полёта этой ракеты с нового космодрома,... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T05:26+0300

МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Система охлаждения стартового комплекса ракет "Ангара" на космодроме Восточный штатно отработала во время первого полёта этой ракеты с нового космодрома, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Уралкриомаша" Дмитрий Скоропупов. "Запуск ракеты "Ангара" наглядно продемонстрировал ее работу. Многие наблюдатели приняли густой водяной пар, в который превратилась вода при контакте с раскаленными двигателями, за задымление. Но для нас это был знак – система отработала именно так, как и было задумано", - сказал Скоропупов. Он рассказал, что для системы охлаждения был построен целый парк ёмкостного оборудования. С её помощью подаётся 4,5 тонны воды под высоким давлением в секунду. Также "Уралкриомаш" построил на Восточном системы заправки керосином и нафтилом на стартовом комплексе ракет "Союз" и системы заправки нафтилом и заправки разгонного блока кислородом для ракет "Ангара". По словам Скоропупова, специалисты предприятия присутствуют на пусках и контролируют работу оборудования. Также он отметил, что "Уралкриомаш" ждёт новую интересную работу по космической программе для конструкторов, технологов и производственников. Первый пуск ракеты тяжёлого класса "Ангара-А5" состоялся с космодрома Восточный 11 апреля 2024 года. Также начиная с 2014 года состоялись семь пусков лёгкой "Ангары-1.2" и четыре тяжёлой с космодрома Плесецк в Архангельской области. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026. Полностью интервью с Дмитрием Скоропуповым читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

