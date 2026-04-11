Источник: США выдвигают завышенные требования по Ормузскому проливу - 11.04.2026, ПРАЙМ
Источник: США выдвигают завышенные требования по Ормузскому проливу
Источник: США выдвигают завышенные требования по Ормузскому проливу - 11.04.2026, ПРАЙМ
Источник: США выдвигают завышенные требования по Ормузскому проливу
США выдвигают завышенные требования относительно Ормузского пролива и по другим вопросам на переговорах с иранской делегацией в Пакистане, сообщил РИА Новости в | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T22:31+0300
2026-04-11T22:31+0300
ИСЛАМАБАД, 11 апр - ПРАЙМ. США выдвигают завышенные требования относительно Ормузского пролива и по другим вопросам на переговорах с иранской делегацией в Пакистане, сообщил РИА Новости в субботу вечером источник, близкий к иранской переговорной команде. "Требования США относительно Ормузского пролива и многих других вопросов крайне завышены. Похоже, что США теперь рассчитывают добиться того, чего им не удалось за сорок дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения", - сказал источник. В то же время иранская делегация, по его словам, настаивает на сохранении достигнутых во время конфликта успехов.
сша
ормузский пролив
пакистан
мировая экономика, сша, ормузский пролив, пакистан
Политика, Мировая экономика, США, Ормузский пролив, ПАКИСТАН
22:31 11.04.2026
 
Источник: США выдвигают завышенные требования по Ормузскому проливу

РИА Новости: США выдвигают завышенные требования по Ормузскому проливу в Пакистане

Читать Прайм в
ИСЛАМАБАД, 11 апр - ПРАЙМ. США выдвигают завышенные требования относительно Ормузского пролива и по другим вопросам на переговорах с иранской делегацией в Пакистане, сообщил РИА Новости в субботу вечером источник, близкий к иранской переговорной команде.
"Требования США относительно Ормузского пролива и многих других вопросов крайне завышены. Похоже, что США теперь рассчитывают добиться того, чего им не удалось за сорок дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения", - сказал источник.
В то же время иранская делегация, по его словам, настаивает на сохранении достигнутых во время конфликта успехов.
