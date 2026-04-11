https://1prime.ru/20260411/usa-869083289.html

Источник: США выдвигают завышенные требования по Ормузскому проливу - 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T22:31+0300

политика

мировая экономика

сша

ормузский пролив

пакистан

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

ИСЛАМАБАД, 11 апр - ПРАЙМ. США выдвигают завышенные требования относительно Ормузского пролива и по другим вопросам на переговорах с иранской делегацией в Пакистане, сообщил РИА Новости в субботу вечером источник, близкий к иранской переговорной команде. "Требования США относительно Ормузского пролива и многих других вопросов крайне завышены. Похоже, что США теперь рассчитывают добиться того, чего им не удалось за сорок дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения", - сказал источник. В то же время иранская делегация, по его словам, настаивает на сохранении достигнутых во время конфликта успехов.

https://1prime.ru/20260411/tramp-869077609.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

