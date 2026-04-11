Источник: США выдвигают завышенные требования по Ормузскому проливу
2026-04-11T22:31+0300
ИСЛАМАБАД, 11 апр - ПРАЙМ. США выдвигают завышенные требования относительно Ормузского пролива и по другим вопросам на переговорах с иранской делегацией в Пакистане, сообщил РИА Новости в субботу вечером источник, близкий к иранской переговорной команде. "Требования США относительно Ормузского пролива и многих других вопросов крайне завышены. Похоже, что США теперь рассчитывают добиться того, чего им не удалось за сорок дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения", - сказал источник. В то же время иранская делегация, по его словам, настаивает на сохранении достигнутых во время конфликта успехов.
