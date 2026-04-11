Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня - 11.04.2026, ПРАЙМ
Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня
Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня - 11.04.2026, ПРАЙМ
Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня
Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T02:40+0300
2026-04-11T02:40+0300
россия
общество
рф
сергей кравцов
минпросвещения
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера — 27 июня 2026 года. Обращу внимание, что даты носят рекомендательный характер. Наша общая цель — создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны", - сказал министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства. Он также выразил надежду на то, что этот знаковый, трогательный день, когда учеба осталась позади и начинается новый этап взрослой жизни, пройдет для всех выпускников торжественно и радостно. Ранее стало известно, что последние звонки в российских школах прозвенят 26 мая.
рф
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, сергей кравцов, минпросвещения
РОССИЯ, Общество , РФ, Сергей Кравцов, Минпросвещения
02:40 11.04.2026
 
Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня

Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня 2026 года

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера — 27 июня 2026 года. Обращу внимание, что даты носят рекомендательный характер. Наша общая цель — создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны", - сказал министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Он также выразил надежду на то, что этот знаковый, трогательный день, когда учеба осталась позади и начинается новый этап взрослой жизни, пройдет для всех выпускников торжественно и радостно.
Ранее стало известно, что последние звонки в российских школах прозвенят 26 мая.
 
РОССИЯОбществоРФСергей КравцовМинпросвещения
 
 
