Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня

Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T02:40+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера — 27 июня 2026 года. Обращу внимание, что даты носят рекомендательный характер. Наша общая цель — создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны", - сказал министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства. Он также выразил надежду на то, что этот знаковый, трогательный день, когда учеба осталась позади и начинается новый этап взрослой жизни, пройдет для всех выпускников торжественно и радостно. Ранее стало известно, что последние звонки в российских школах прозвенят 26 мая.

