"Просто раздавил". В Киеве запаниковали после слов Вэнса о Зеленском
Высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о недопустимости угроз Киева в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стали серьезным ударом для Владимира | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T23:34+0300
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о недопустимости угроз Киева в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стали серьезным ударом для Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Вэнс просто <…> просто этим бульдозером по Зеленскому ездит. И по Украине, <…> и по вот этому режиму, по окружению Зеленского, по этим "Слугам народа", он их просто так давит. Вэнс <…> просто раздавил Зеленского", — рассказал эксперт.Соскин отметил, что на фоне событий на Ближнем Востоке глава киевского режима оказался дезориентирован."Ни MI6, ни туманный Альбион, ни все эти королевские семьи, ни палаты пэров, никто ему помочь не может. Они сами в трансе", — заключил он.Вэнс ранее назвал угрозы Зеленского в адрес Виктора Орбана неприемлемыми и абсурдными, а также заявил, что украинские спецслужбы пытались повлиять на выборы в США и Венгрии.Будапешт неоднократно заявлял, что Киев вмешивается в предвыборные процессы, стремясь привести к власти оппозицию во главе с партией "Тиса", которая поддержит финансирование Украины и ускорит ее вступление в ЕС.
Соскин: заявление Вэнса стало сокрушительным для Зеленского