Кондратьев доложил Путину об увеличении числа виноградников на Кубани
Кондратьев доложил Путину об увеличении числа виноградников на Кубани - 11.04.2026, ПРАЙМ
Кондратьев доложил Путину об увеличении числа виноградников на Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил президенту России Владимиру Путину об увеличении в регионе числа виноградников на 6,5 тысяч. | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T11:07+0300
2026-04-11T11:07+0300
2026-04-11T11:07+0300
КРАСНОДАР, 11 апр - ПРАЙМ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил президенту России Владимиру Путину об увеличении в регионе числа виноградников на 6,5 тысяч. "Закон (о виноградарстве и виноделии - ред.) появился, и с 2019 года, за шесть лет, у нас количество виноградников увеличилось на 6,5 тысяч. А это не просто посеять: это лоза, это шпалера, это труд. У нас производство саженцев увеличилось в четыре раза", - сказал Кондратьев. Губернатор добавил, что саженцы виноградных лоз - отечественные. "Это наши, отечественные питомники", - отметил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, краснодарский край, владимир путин
Общество , Бизнес, Краснодарский край, Владимир Путин
Кондратьев доложил Путину об увеличении числа виноградников на Кубани
Кондратьев: за шесть лет число виноградников на Кубани увеличилось на 6,5 тысяч