Закон о виноделии был принят в России с подачи крымчан, заявил Путин
Закон о виноградарстве и виноделии в России был принят с подачи крымчан, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T10:53+0300
россия
общество
рф
краснодарский край
владимир путин
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Закон о виноградарстве и виноделии в России был принят с подачи крымчан, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент накануне вечером провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона поблагодарил за принятие в 2019 году закона о виноградарстве и виноделии. "С подачи крымчан", - прокомментировал принятие закона Путин. Кроме того, президент отметил, что этим вопросом активно занимался предшественник Кондратьева на посту главы Краснодарского края. С 2001 по 2015 год регион возглавлял Александр Ткачев, который затем стал министром сельского хозяйства РФ.
