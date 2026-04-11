Закон о виноделии был принят в России с подачи крымчан, заявил Путин - 11.04.2026, ПРАЙМ
Закон о виноделии был принят в России с подачи крымчан, заявил Путин
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Закон о виноградарстве и виноделии в России был принят с подачи крымчан, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент накануне вечером провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона поблагодарил за принятие в 2019 году закона о виноградарстве и виноделии. "С подачи крымчан", - прокомментировал принятие закона Путин. Кроме того, президент отметил, что этим вопросом активно занимался предшественник Кондратьева на посту главы Краснодарского края. С 2001 по 2015 год регион возглавлял Александр Ткачев, который затем стал министром сельского хозяйства РФ.
10:53 11.04.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Винодельческое хозяйство в Краснодарском крае
Винодельческое хозяйство в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Винодельческое хозяйство в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Закон о виноградарстве и виноделии в России был принят с подачи крымчан, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент накануне вечером провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона поблагодарил за принятие в 2019 году закона о виноградарстве и виноделии.
"С подачи крымчан", - прокомментировал принятие закона Путин.
Кроме того, президент отметил, что этим вопросом активно занимался предшественник Кондратьева на посту главы Краснодарского края.
С 2001 по 2015 год регион возглавлял Александр Ткачев, который затем стал министром сельского хозяйства РФ.
 
