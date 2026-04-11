https://1prime.ru/20260411/zarplata-869083135.html
Средние зарплаты в России за последние десять лет выросли втрое
Средние зарплаты в России за последние десять лет выросли втрое - 11.04.2026, ПРАЙМ
Средние зарплаты в России за последние десять лет выросли втрое
Средние номинальные зарплаты в России за последние 10 лет выросли в три раза, подсчитало РИА Новости по данным статистики. | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T22:18+0300
2026-04-11T22:18+0300
2026-04-11T22:18+0300
экономика
россия
чукотка
ненецкий ао
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867015878_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5949eacc5733eec6de4f489b4e3f0e1.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Средние номинальные зарплаты в России за последние 10 лет выросли в три раза, подсчитало РИА Новости по данным статистики. Так, в январе текущего года россияне в среднем получали 103,6 тысячи рублей, а в 2016 году - 32,7 тысячи рублей. При этом самые высокие зарплаты в 2016 году были в Ямало-Ненецком АО (в среднем 77,9 тысяч рублей), на Чукотке (75,8 тысячи рублей) и в Ненецком АО (71,6 тысячи рублей). Сейчас же это Чукотка (в среднем 223,2 тысячи рублей), Москва (187,6 тысячи) и Магаданская область (176,7 тысячи). Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
чукотка
ненецкий ао
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867015878_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_4f5324f6df2d554662feeb05828efa96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чукотка, ненецкий ао, москва
Экономика, РОССИЯ, Чукотка, Ненецкий АО, МОСКВА
Средние зарплаты в России за последние десять лет выросли втрое
РИА Новости: средние номинальные зарплаты в России за десять лет выросли в три раза