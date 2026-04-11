Средние зарплаты в России за последние десять лет выросли втрое

2026-04-11T22:18+0300

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Средние номинальные зарплаты в России за последние 10 лет выросли в три раза, подсчитало РИА Новости по данным статистики. Так, в январе текущего года россияне в среднем получали 103,6 тысячи рублей, а в 2016 году - 32,7 тысячи рублей. При этом самые высокие зарплаты в 2016 году были в Ямало-Ненецком АО (в среднем 77,9 тысяч рублей), на Чукотке (75,8 тысячи рублей) и в Ненецком АО (71,6 тысячи рублей). Сейчас же это Чукотка (в среднем 223,2 тысячи рублей), Москва (187,6 тысячи) и Магаданская область (176,7 тысячи). Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

