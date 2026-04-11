На Западе резко высказались о Зеленском после сигнала Трампа - 11.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260411/zelenskiy-869074478.html
На Западе резко высказались о Зеленском после сигнала Трампа
На Западе резко высказались о Зеленском после сигнала Трампа - 11.04.2026, ПРАЙМ
На Западе резко высказались о Зеленском после сигнала Трампа
Заявление главы США Дональда Трампа о Венгрии можно расценивать как сигнал Владимиру Зеленскому, считает аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в... | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T13:12+0300
2026-04-11T13:12+0300
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
брюссель
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Заявление главы США Дональда Трампа о Венгрии можно расценивать как сигнал Владимиру Зеленскому, считает аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. "Это означает, что Брюссель не сможет отомстить венграм, если те не подчинятся. Это означает, что Зеленскому придется отозвать своих головорезов, если он не хочет рискнуть всем. Это означает, что венгры могут свободно голосовать за кого угодно, не опасаясь ничего", — говорится в публикации.Так аналитик прокомментировал обещание главы Белого дома экономически поддерживать Венгрию, если ее в дальнейшем будет возглавлять нынешний премьер-министр Виктор Орбан.Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Ранее сам Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в его стране. В частности, ЕС вмешивается в выборы, финансируя все оппозиционные проевропейские НПО, отмечал он.
венгрия
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, брюссель, дональд трамп, ес
ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Брюссель, Дональд Трамп, ЕС
13:12 11.04.2026
 
На Западе резко высказались о Зеленском после сигнала Трампа

Кошкович назвал заявление Трампа о Венгрии сигналом Зеленскому

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Заявление главы США Дональда Трампа о Венгрии можно расценивать как сигнал Владимиру Зеленскому, считает аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

"Это означает, что Брюссель не сможет отомстить венграм, если те не подчинятся. Это означает, что Зеленскому придется отозвать своих головорезов, если он не хочет рискнуть всем. Это означает, что венгры могут свободно голосовать за кого угодно, не опасаясь ничего", — говорится в публикации.
Так аналитик прокомментировал обещание главы Белого дома экономически поддерживать Венгрию, если ее в дальнейшем будет возглавлять нынешний премьер-министр Виктор Орбан.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Ранее сам Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в его стране. В частности, ЕС вмешивается в выборы, финансируя все оппозиционные проевропейские НПО, отмечал он.
ВЕНГРИЯВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанБрюссельДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала