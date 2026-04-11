https://1prime.ru/20260411/zelenskiy-869074478.html

На Западе резко высказались о Зеленском после сигнала Трампа

На Западе резко высказались о Зеленском после сигнала Трампа - 11.04.2026, ПРАЙМ

На Западе резко высказались о Зеленском после сигнала Трампа

Заявление главы США Дональда Трампа о Венгрии можно расценивать как сигнал Владимиру Зеленскому, считает аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в... | 11.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-11T13:12+0300

2026-04-11T13:12+0300

2026-04-11T13:12+0300

венгрия

владимир зеленский

виктор орбан

брюссель

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Заявление главы США Дональда Трампа о Венгрии можно расценивать как сигнал Владимиру Зеленскому, считает аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. "Это означает, что Брюссель не сможет отомстить венграм, если те не подчинятся. Это означает, что Зеленскому придется отозвать своих головорезов, если он не хочет рискнуть всем. Это означает, что венгры могут свободно голосовать за кого угодно, не опасаясь ничего", — говорится в публикации.Так аналитик прокомментировал обещание главы Белого дома экономически поддерживать Венгрию, если ее в дальнейшем будет возглавлять нынешний премьер-министр Виктор Орбан.Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Ранее сам Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в его стране. В частности, ЕС вмешивается в выборы, финансируя все оппозиционные проевропейские НПО, отмечал он.

венгрия

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, брюссель, дональд трамп, ес