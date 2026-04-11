https://1prime.ru/20260411/zelenskiy-869085576.html
"Ни капли веры". Экс-премьер Украины резко высказался о Зеленском
Решение Киева поддержать пасхальное перемирие не вызывает доверия, поскольку может преследовать скрытые цели, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в... | 11.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Решение Киева поддержать пасхальное перемирие не вызывает доверия, поскольку может преследовать скрытые цели, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале."Я ни капли не верю киевскому режиму. Что говорить о каком-то пасхальном мире для Зеленского – человека, который не имеет ни совести, ни меры, никаких религий не придерживается, абсолютно человек аморальный?!" — обрушился с критикой он.Политик также подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается и среди управленческих кругов киевского режима.Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие начало действовать сегодня в 16:00 и продлится до конца следующего дня. Москва исходила из того, что Киев поддержит инициативу и прекратит боевые действия. При этом войскам было поручено быть готовыми к возможным провокациям.Позже губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке ВСУ во время действия перемирия.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина намерена соблюдать режим прекращения огня.В прошлом году Россия также объявляла пасхальное перемирие, которое глава киевского режима, по его словам, поддержал. Однако после его завершения Минобороны сообщило о более чем 4900 нарушениях со стороны Украины.
https://1prime.ru/20260411/ukraina-869085229.html
https://1prime.ru/20260411/kiev-869085104.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Азаров: согласие Киева на пасхальное перемирие вызывает сомнения