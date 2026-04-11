Владелец игры Fallout хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака
Американская медиакомпания ZeniMax Media хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T14:30+0300
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Американская медиакомпания ZeniMax Media хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Заявки на регистрацию товарных знаков "Wolfenstein", "Terran Armada", "The Evil Within", "Fallout Shelter" поступили в ведомство в апреле текущего года. В качестве заявителя указана компания "ЗениМакс Медиа Инк". В случае успешной регистрации компания сможет производить и продавать в РФ компьютерные игры и различную печатную продукцию. ZeniMax Media Inc. владеет такими франшизами, как The Elder Scrolls и Fallout. Американский медиахолдинг с 2021 года принадлежит Microsoft Gaming.
