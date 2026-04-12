Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Афганская валюта за год укрепилась к доллару почти на 10% - 12.04.2026, ПРАЙМ
Афганская валюта за год укрепилась к доллару почти на 10%
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В прошедшем 1404-м году по афганскому летосчислению (закончился 20 марта) национальная валюта страны - афгани - укрепилась по отношению к доллару почти на 10% при годовом уровне инфляции менее чем 2,39%, сообщил в воскресенье афганский Центробанк (Da Afghanistan Вank - DABS), презентовавший годовой отчет. "Центробанк осуществлял важные шаги в целях поддержания финансовой и денежно-кредитной стабильности страны в течение 1404 года по солнечной хиджре... Основное внимание уделялось поддержанию стоимости национальной валюты - афгани, контролю за уровнем инфляции, укреплению банковского и небанковского финансовых секторов экономики, а также расширению исламского банкинга", - говорится в докладе. В документе подчеркивается повышенное внимание главного финансового учреждения страны к цифровым платежным системам и достижениям в области информационных технологий. "В результате проведения центробанком эффективной денежно-кредитной политики стоимость национальной валюты - афгани выросла по отношению к доллару США на 9,93%... При этом средний уровень инфляции составлял 2,39%, что указывает на относительную стабильность цен", - заявил глава совета директоров DABS Фида Мохаммад Файзан. В то же время начальник отдела банковского надзора и финансовых услуг DABS Лотфулла Хайрхва заявил, что "осуществлявшийся систематический надзор за коммерческими и частными банками, способствовал повышению транспарентности, подотчетности и финансовой стабильности в этом секторе". В докладе DABS в качестве важного достижения также отмечается сбор и утилизация старых и изношенных банкнот и выпуск новых денежных купюр. В ушедшем году программы информирования общественности и усилия по расширению доступа к финансовым услугам стали частью операционной программы банка, отмечается в докладе DABS.
16:03 12.04.2026
 
