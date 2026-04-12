https://1prime.ru/20260412/bakanov-869101127.html
Баканов рассказал о достижениях ракетно-космической отрасли
2026-04-12T19:17+0300
технологии
россия
байконур
дмитрий баканов
владимир путин
роскосмос
мкс
вкс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0c/869100955_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_3902a30dc9d10dbb9c1bc778da52ef2c.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал о достижениях ракетно-космической отрасли: состоялись запуски биоспутника "Бион-М", первого аппарата на геостационарную орбиту с территории России, искусственного интеллекта (ИИ) на МКС. "За любым торжеством должны стоять реальные дела. Расскажу о ключевых достижениях последнего времени. Успешно выполнена миссия "Бион-М" - важный этап подготовки к длительным пилотируемым полетам", - сказал Баканов на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце. Он рассказал, что ракета "Ангара-А5" впервые вывела аппарат на геостационарную орбиту с территории России (раньше это было возможно только с космодрома Байконур в Казахстане). За это Баканов поблагодарил Командующего космическими войсками ВКС России Александра Головко. Также глава госкорпорации напомнил о первом серийном запуске низкоорбитальных аппаратов широкополосного доступа в интернет. Всего в 2025 году на орбиты было выведено порядка 100 космических аппаратов с трех космодромов, уточнил он. Также, по словам Баканова, был открыт Национальный космический центр, а целый ряд частных компаний выразил интерес к совместной работе. В ноябре 2025 на российский сегмент Международной космической станции (МКС) был доставлен ИИ-помощник ГигаЧат от Сбера. "Стартовал эксперимент по интеграции искусственного интеллекта в работу экипажа", - отметил Баканов. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
байконур
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0c/869100955_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_85aa404ed146466a033f5cfbd20ee6a0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
