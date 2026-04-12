Баканов рассказал о достижениях ракетно-космической отрасли - 12.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260412/bakanov-869101127.html
Баканов рассказал о достижениях ракетно-космической отрасли
https://1prime.ru/20260412/titan-869100676.html
https://1prime.ru/20260412/manturov-869099324.html
Баканов рассказал о достижениях ракетно-космической отрасли

Глава "Роскосмоса" Баканов рассказал о достижениях ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал о достижениях ракетно-космической отрасли: состоялись запуски биоспутника "Бион-М", первого аппарата на геостационарную орбиту с территории России, искусственного интеллекта (ИИ) на МКС.
"За любым торжеством должны стоять реальные дела. Расскажу о ключевых достижениях последнего времени. Успешно выполнена миссия "Бион-М" - важный этап подготовки к длительным пилотируемым полетам", - сказал Баканов на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце.
Металлообработка - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Мировой спрос на титан в космической отрасли превысил 100 тонн в 2025 году
19:01
Он рассказал, что ракета "Ангара-А5" впервые вывела аппарат на геостационарную орбиту с территории России (раньше это было возможно только с космодрома Байконур в Казахстане). За это Баканов поблагодарил Командующего космическими войсками ВКС России Александра Головко.
Также глава госкорпорации напомнил о первом серийном запуске низкоорбитальных аппаратов широкополосного доступа в интернет.
Всего в 2025 году на орбиты было выведено порядка 100 космических аппаратов с трех космодромов, уточнил он.
Также, по словам Баканова, был открыт Национальный космический центр, а целый ряд частных компаний выразил интерес к совместной работе.
В ноябре 2025 на российский сегмент Международной космической станции (МКС) был доставлен ИИ-помощник ГигаЧат от Сбера.
"Стартовал эксперимент по интеграции искусственного интеллекта в работу экипажа", - отметил Баканов.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Мантуров: России нужно занимать достойные позиции на космическом рынке
17:37
 
