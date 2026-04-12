Глава "Роскосмоса" рассказал о международном сотрудничестве

2026-04-12T19:36+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на торжественном концерте в Кремлевском дворце, приуроченном ко Дню космонавтики, рассказал о международном сотрудничестве в сфере космонавтики. В Государственном Кремлевском дворце состоялся торжественный концерт и церемония награждения сотрудников ракетно-космической отрасли в честь Дня космонавтики. "Космос - это пространство партнерства, поэтому мы делаем ставку на международное сотрудничество. Продолжаем перекрестные полеты с США, учреждаем совет по космосу БРИКС", - сказал Баканов. Он отметил, что Россия сотрудничает с Белоруссией, Казахстаном и странами Ближнего Востока, Китаем и Индией.

