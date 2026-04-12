Балкеру "Хуэй Юань" разрешили покинуть Швецию
2026-04-12T18:49+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Балкеру "Хуэй Юань", на борт которого ранее поднялась береговая охрана Швеции, подозревая его в нарушении законодательства по защите окружающей среды, было разрешено покинуть страну, сообщает береговая охрана. Береговая охрана Швеции утром в воскресенье поднялась на борт судна "Хуэй Юань" под панамским флагом в связи с подозрениями в экологических преступлениях. По заявлению ведомства, судно следовало в испанский порт Лас-Пальмас из России. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме, российских граждан среди экипажа "Хуэй Юань" нет. "Капитан балкера "Хуэй Юань" признал факт нарушения законодательства Швеции в сфере защиты окружающей среды и внес деньги для будущих штрафов. В связи с этим судну разрешается покинуть Швецию", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
