Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Балкеру "Хуэй Юань" разрешили покинуть Швецию - 12.04.2026, ПРАЙМ
Балкеру "Хуэй Юань" разрешили покинуть Швецию
2026-04-12T18:49+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Балкеру "Хуэй Юань", на борт которого ранее поднялась береговая охрана Швеции, подозревая его в нарушении законодательства по защите окружающей среды, было разрешено покинуть страну, сообщает береговая охрана.
Береговая охрана Швеции утром в воскресенье поднялась на борт судна "Хуэй Юань" под панамским флагом в связи с подозрениями в экологических преступлениях. По заявлению ведомства, судно следовало в испанский порт Лас-Пальмас из России. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме, российских граждан среди экипажа "Хуэй Юань" нет.
"Капитан балкера "Хуэй Юань" признал факт нарушения законодательства Швеции в сфере защиты окружающей среды и внес деньги для будущих штрафов. В связи с этим судну разрешается покинуть Швецию", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
