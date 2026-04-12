Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков посоветовал Британии привыкать к росту счетов за электричество - 12.04.2026, ПРАЙМ
Песков посоветовал Британии привыкать к росту счетов за электричество
14:58 12.04.2026
 
Песков посоветовал Британии привыкать к росту счетов за электричество

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал руководству Великобритании привыкать к тому, что действия лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут приводить к росту счетов британцев за электроэнергию.

"Да, действительно, действия и Путина, и Трампа могут приводить к тому, что в Британии скачут счета за электроэнергию. Надо привыкать", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя заявления британского премьер-министра Кира Стармера о том, что из-за действий президентов России и США у британцев постоянно скачут счета на электроэнергию.

 
