https://1prime.ru/20260412/britaniya-869096925.html
Песков посоветовал Британии привыкать к росту счетов за электричество
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал руководству Великобритании привыкать к тому, что действия лидеров России и США Владимира Путина и...
2026-04-12T14:58+0300
энергетика
россия
сша
рф
великобритания
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83896/52/838965295_0:105:3001:1793_1920x0_80_0_0_d5c2b3691ea46475983e221c0a39da83.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал руководству Великобритании привыкать к тому, что действия лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут приводить к росту счетов британцев за электроэнергию. "Да, действительно, действия и Путина, и Трампа могут приводить к тому, что в Британии скачут счета за электроэнергию. Надо привыкать", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя заявления британского премьер-министра Кира Стармера о том, что из-за действий президентов России и США у британцев постоянно скачут счета на электроэнергию.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83896/52/838965295_234:0:2765:1898_1920x0_80_0_0_95d076b895a63e9f51236e5c3e1c2f47.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Песков дал совет Британии привыкать к росту счетов за свет из-за действий Путина