Песков посоветовал Британии привыкать к росту счетов за электричество

2026-04-12T14:58+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал руководству Великобритании привыкать к тому, что действия лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут приводить к росту счетов британцев за электроэнергию. "Да, действительно, действия и Путина, и Трампа могут приводить к тому, что в Британии скачут счета за электроэнергию. Надо привыкать", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя заявления британского премьер-министра Кира Стармера о том, что из-за действий президентов России и США у британцев постоянно скачут счета на электроэнергию.

