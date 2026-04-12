Власти Британии обсуждают риски новой ИИ-модели от Anthropic, сообщили СМИ - 12.04.2026, ПРАЙМ
Власти Британии обсуждают риски новой ИИ-модели от Anthropic, сообщили СМИ
Власти Британии обсуждают риски новой ИИ-модели от Anthropic, сообщили СМИ - 12.04.2026, ПРАЙМ
Власти Британии обсуждают риски новой ИИ-модели от Anthropic, сообщили СМИ
Власти Великобритании проводят экстренные совещания с финансовым регулятором и крупнейшими банками для обсуждения рисков, связанных с новой ИИ-моделью компании... | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T17:06+0300
2026-04-12T17:12+0300
финансы
технологии
великобритания
скотт бессент
джером пауэлл
банк англии
ЛОНДОН, 12 апр - ПРАЙМ. Власти Великобритании проводят экстренные совещания с финансовым регулятором и крупнейшими банками для обсуждения рисков, связанных с новой ИИ-моделью компании Anthropic, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Модель Mythos, по заявлениям разработчика, способна по команде пользователя выявлять и использовать уязвимости во всех основных операционных системах и веб-браузерах. Как отмечало ранее агентство Блумберг, это рассматривается как новый класс кибератак. "Представители Банка Англии, управления финансового контроля и минфина ведут переговоры с национальным центром по кибербезопасности о выявлении потенциальных уязвимостей в ключевых ИТ-системах, выявленных новейшей моделью Anthropic", - пишет издание. Как сообщается, информация о рисках, связанных с новой ИИ-моделью, будет предоставлена банкам, страховым компаниям и биржам в течение следующих двух недель. В пятницу министр финансов США Скотт Бессент и председатель ФРС Джером Пауэлл срочно созвали глав крупнейших банков Уолл-стрит для обсуждения рисков, связанных с Anthropic. Ранее Пентагон официально уведомил руководство Anthropic, что считает ее угрозой для цепочки поставок. В ответ на это Anthropic подала иск против федеральных властей США. Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.
великобритания
финансы, технологии, великобритания, скотт бессент, джером пауэлл, банк англии
Финансы, Технологии, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Скотт Бессент, Джером Пауэлл, Банк Англии
17:06 12.04.2026 (обновлено: 17:12 12.04.2026)
 
Власти Британии обсуждают риски новой ИИ-модели от Anthropic, сообщили СМИ

FT: власти Британии обсуждают с банками риски, связанные с новой ИИ-моделью от Anthropic

ЛОНДОН, 12 апр - ПРАЙМ. Власти Великобритании проводят экстренные совещания с финансовым регулятором и крупнейшими банками для обсуждения рисков, связанных с новой ИИ-моделью компании Anthropic, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Модель Mythos, по заявлениям разработчика, способна по команде пользователя выявлять и использовать уязвимости во всех основных операционных системах и веб-браузерах. Как отмечало ранее агентство Блумберг, это рассматривается как новый класс кибератак.
"Представители Банка Англии, управления финансового контроля и минфина ведут переговоры с национальным центром по кибербезопасности о выявлении потенциальных уязвимостей в ключевых ИТ-системах, выявленных новейшей моделью Anthropic", - пишет издание.
Как сообщается, информация о рисках, связанных с новой ИИ-моделью, будет предоставлена банкам, страховым компаниям и биржам в течение следующих двух недель.
В пятницу министр финансов США Скотт Бессент и председатель ФРС Джером Пауэлл срочно созвали глав крупнейших банков Уолл-стрит для обсуждения рисков, связанных с Anthropic.
Ранее Пентагон официально уведомил руководство Anthropic, что считает ее угрозой для цепочки поставок. В ответ на это Anthropic подала иск против федеральных властей США.
Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.
ФинансыТехнологииВЕЛИКОБРИТАНИЯСкотт БессентДжером ПауэллБанк Англии
 
 
