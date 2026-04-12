Британия не будет участвовать в американской блокаде Ормуза, пишут СМИ

Британия не будет участвовать в американской блокаде Ормуза, пишут СМИ - 12.04.2026, ПРАЙМ

Британия не будет участвовать в американской блокаде Ормуза, пишут СМИ

Великобритания не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива, передает британское агентство PA со ссылкой на источники. | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T22:26+0300

2026-04-12T22:26+0300

2026-04-12T22:26+0300

ЛОНДОН, 12 апр - ПРАЙМ. Великобритания не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива, передает британское агентство PA со ссылкой на источники. "Великобритания не собирается участвовать в блокаде Ормузского пролива (президента США – ред.) Дональда Трампа", - говорится в сообщении агентства. Пресс-секретарь Даунинг-стрит заявил агентству, что Лондон по-прежнему выступает за свободу судоходства в проливе. "Ормузский пролив не должен облагаться пошлинами. Мы в срочном порядке работаем с Францией и другими партнерами над созданием широкой коалиции для защиты свободы судоходства", - заявил пресс-секретарь. В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

сша

ормузский пролив

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, ормузский пролив, иран, дональд трамп, джей ди вэнс