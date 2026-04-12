Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия не будет участвовать в американской блокаде Ормуза, пишут СМИ - 12.04.2026, ПРАЙМ
Британия не будет участвовать в американской блокаде Ормуза, пишут СМИ
Великобритания не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива, передает британское агентство PA со ссылкой на источники. | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T22:26+0300
мировая экономика
сша
ормузский пролив
иран
дональд трамп
джей ди вэнс
ЛОНДОН, 12 апр - ПРАЙМ. Великобритания не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива, передает британское агентство PA со ссылкой на источники. "Великобритания не собирается участвовать в блокаде Ормузского пролива (президента США – ред.) Дональда Трампа", - говорится в сообщении агентства. Пресс-секретарь Даунинг-стрит заявил агентству, что Лондон по-прежнему выступает за свободу судоходства в проливе. "Ормузский пролив не должен облагаться пошлинами. Мы в срочном порядке работаем с Францией и другими партнерами над созданием широкой коалиции для защиты свободы судоходства", - заявил пресс-секретарь. В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Мировая экономика, США, Ормузский пролив, ИРАН, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
