В Дагестане Мюрегинское водохранилище обезопасили от риска прорыва дамбы - 12.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260412/dagestan-869101614.html
В Дагестане Мюрегинское водохранилище обезопасили от риска прорыва дамбы
россия
дагестан
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/05/868925540_21:0:1116:616_1920x0_80_0_0_964f4a687ba7e23d92cf04645d0b4ed3.jpg
https://1prime.ru/20260410/chechnja-869041710.html
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/05/868925540_158:0:979:616_1920x0_80_0_0_b94a58057cabe20dcec13d4671cc2824.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
19:49 12.04.2026
 
В Дагестане Мюрегинское водохранилище обезопасили от риска прорыва дамбы

Мюрегинское водохранилище обезопасили из-за обвала грунта и возникшего риска прорыва дамбы

© РИА Новости . пресс-служба администрации города Махачкалы | Перейти в медиабанкОбстановка в подтопленном районе Махачкалы
Обстановка в подтопленном районе Махачкалы - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Обстановка в подтопленном районе Махачкалы. Архивное фото
© РИА Новости . пресс-служба администрации города Махачкалы
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 12 апр - ПРАЙМ. Оперативные меры предприняты на Мюрегинском водохранилище в Сергокалинском районе Дагестана в связи с обвалом грунта и возникшими риском прорыва дамбы, сообщили в пресс-службе правительства республики.
"В рамках рабочего выезда в Сергокалинский район вице-премьер Нариман Абдулмуталибов проинспектировал техническое состояние Мюрегинского водохранилища. На объекте, эксплуатируемом администрацией ООО "Красный Октябрь", были предприняты оперативные меры в связи с обвалом грунта и возникшими опасениями относительно возможного прорыва дамбы", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что на месте ведутся работы по перекрытию доступа воды к дамбе. Был произведен контролируемый сброс воды, что позволило снизить ее уровень, также идет расчистка русла реки в зоне водозабора. В правительстве республики подчеркнули, что в настоящее время какие-либо риски или угрозы прорыва отсутствуют. При обследовании не выявлены протечки через дамбу или видимые признаки угрозы ее прорыва. Отмечается, что система аварийного сброса воды функционирует в штатном режиме и готова обеспечить необходимый сброс излишков при возникновении такой потребности.
Пятого апреля в Дербентском районе Дагестана из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища, и образовался прорыв дамбы. Вода хлынула в населенные пункты, основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, по данным МЧС, оказались подтоплены около 260 домов. Частично эвакуированы люди не только из Мамедкалы, но и сел Юный Пахарь, Геджук и Кала – всего более 4 тысяч человек.
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2026
Паводки в Чечне и Дагестане относятся к ЧС федерального характера
10 апреля, 00:00
 
РОССИЯДагестанМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала