https://1prime.ru/20260412/dagestan-869101614.html

В Дагестане Мюрегинское водохранилище обезопасили от риска прорыва дамбы

2026-04-12T19:49+0300

россия

дагестан

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/05/868925540_21:0:1116:616_1920x0_80_0_0_964f4a687ba7e23d92cf04645d0b4ed3.jpg

МАХАЧКАЛА, 12 апр - ПРАЙМ. Оперативные меры предприняты на Мюрегинском водохранилище в Сергокалинском районе Дагестана в связи с обвалом грунта и возникшими риском прорыва дамбы, сообщили в пресс-службе правительства республики. "В рамках рабочего выезда в Сергокалинский район вице-премьер Нариман Абдулмуталибов проинспектировал техническое состояние Мюрегинского водохранилища. На объекте, эксплуатируемом администрацией ООО "Красный Октябрь", были предприняты оперативные меры в связи с обвалом грунта и возникшими опасениями относительно возможного прорыва дамбы", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что на месте ведутся работы по перекрытию доступа воды к дамбе. Был произведен контролируемый сброс воды, что позволило снизить ее уровень, также идет расчистка русла реки в зоне водозабора. В правительстве республики подчеркнули, что в настоящее время какие-либо риски или угрозы прорыва отсутствуют. При обследовании не выявлены протечки через дамбу или видимые признаки угрозы ее прорыва. Отмечается, что система аварийного сброса воды функционирует в штатном режиме и готова обеспечить необходимый сброс излишков при возникновении такой потребности. Пятого апреля в Дербентском районе Дагестана из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища, и образовался прорыв дамбы. Вода хлынула в населенные пункты, основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, по данным МЧС, оказались подтоплены около 260 домов. Частично эвакуированы люди не только из Мамедкалы, но и сел Юный Пахарь, Геджук и Кала – всего более 4 тысяч человек.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

