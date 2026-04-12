Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Протесты из-за роста цен на топливо в ЕС только начинаются, заявил Дмитриев - 12.04.2026, ПРАЙМ
Протесты из-за роста цен на топливо в ЕС только начинаются, заявил Дмитриев
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что протесты из-за роста цен на топливо в Великобритании и Евросоюзе только начинаются, это последствия неверного решения - отказа от российских энергоресурсов и ядерной энергии. Ранее на этой неделе несколько улиц в Дублине и несколько автомагистралей были заблокированы тракторами и грузовиками в результате акций против повышения цен на топливо. В четверг власти Ирландии отправили запрос вооруженным силам страны для помощи в разгоне протестов. Как сообщали местные СМИ, на фоне протестов топливо закончилось более чем на 100 автозаправочных станциях. "Топливные протесты в ЕС и Великобритании только начинаются. Они результат неверных решений в энергетике чиновников ЕС и Британии: отказ от российской и ядерной энергии", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию о разгоне протестов в Ирландии. По словам главы РФПИ, в первой волне протестов примут участие фермеры, а затем по мере роста темпов деиндустриализации на митинги выйдут работники промышленности. В воскресенье Дмитриев предрек рост цен на нефть по меньшей мере до 150 долларов за баррель уже на следующей неделе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в среду заявил об открытии пролива.
