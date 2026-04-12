Мошенники обманывают россиян под видом курьеров служб доставки - 12.04.2026, ПРАЙМ
Мошенники обманывают россиян под видом курьеров служб доставки
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Мошенники представляются курьерами и убеждают жертву назвать код из смс под предлогом доставки заказов, рассказал РИА Новости старший эксперт "Мегафона" по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин. "Доставка товаров сегодня стала рядовым событием, и мошенники могут представляться курьерами и при этом совершенно не вызывать подозрений. Под предлогом доставки заказов они могут убедить пользователя назвать код из смс. После этого может последовать имитация "взлома", - сообщил он. Так, в ходе общения с жертвой злоумышленник вводит номер телефона в любом сервисе, который предусматривает отправку одноразового пароля по смс для подтверждения действий пользователя. Как правило, если код приходит от нейтрального сервиса и человек действительно может ожидать заказ или чей-то подарок, бдительность снижается, и жертва озвучивает код. Эксперт отметил, что после этого обычно мошенники отправляют сообщения о фейковом взломе или атаке на критически важные аккаунты и счета жертвы. В таких уведомлениях указаны контакты, по которым нужно связаться, чтобы спасти свои деньги. "Далее человек в панике звонит мошенникам, которые начинают "спасать" его от мошенников. Собеседник имитирует привычный диалог с клиентом – например, для убедительности может назвать государственные организации", - сказал Лопатин. "Человек слышит знакомые формулировки, создается видимость, что ему пытаются помочь. Этим и пользуются злоумышленники - и переходят к просьбе установить программу для удалённого доступа или перейти по ссылке "для диагностики", - продолжает эксперт. После этого, аферист видит экран устройства и может сопровождать жертву буквально пошагово: открывать приложения, перехватывать уведомления, подсказывать, какие кнопки нажимать. В итоге, это все приводит к тому, что доступ к банковским аккаунтам и другим сервисам действительно оказывается у мошенников. При этом в некоторых случаях настройки, выполненные под диктовку аферистов, могут позволить заблокировать устройство жертвы удаленно. Аналитик напомнил, что ни одна служба поддержки не запрашивают коды безопасности и не просит устанавливать сторонние программы. Но если разговор уже состоялся и есть подозрения, что часть инструкций была выполнена, действовать следует оперативно. В первую очередь, стоит проверить уведомления в банке, почте и мессенджерах, если на телефон было установлено приложение для удалённого доступа, его необходимо срочно удалить и перезагрузить устройство. После чего - сменить пароли и завершить все активные сессии в аккаунтах. "Отдельного внимания требуют пожилые родственники и дети. С ними важно заранее договориться о простом правиле: если звонят с незнакомых номеров и просят что-то установить, назвать код или срочно действовать — разговор нужно завершить и посоветоваться с близкими", - закончил Лопатин.
03:16 12.04.2026 (обновлено: 03:29 12.04.2026)
 
Мошенники обманывают россиян под видом курьеров служб доставки

РИА "Новости": мошенники представляются курьерами и убеждают жертву назвать код из смс

