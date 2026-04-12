Эксперт рассказал о штрафах за курение на балконе - 12.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о штрафах за курение на балконе
2026-04-12T03:22+0300
2026-04-12T03:29+0300
общество
здоровье
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869088434.jpg?1775953782
03:22 12.04.2026 (обновлено: 03:29 12.04.2026)
 
Эксперт рассказал о штрафах за курение на балконе

РИА "Новости": за курение на балконе грозит штраф до 15 тысяч рублей

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Жителям многоквартирных домов, которые курят на балконе, может грозить штраф до 15 тысяч рублей в случае нарушений правил противопожарной безопасности, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"За нарушение противопожарных правил, например курение (на балконе квартиры - ред.) с риском возгорания - штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей (статья 20.4 КоАП РФ). За курение в общественных зонах - штраф от 500 до 1500 рублей (статья 6.24 КоАП РФ)", - сказал Машаров.
Эксперт отметил, что прямого запрета на курение на собственном балконе законодательство не содержит, однако оно ограничено рядом норм. В частности, постановлением правительства о противопожарном режиме.
"Постановление правительства №1479 (об утверждении правил противопожарного режима в РФ - ред.), которое запрещает использовать открытый огонь на балконах, включая курение, если оно создает пожароопасную ситуацию. Под ограничения подпадают не только мангалы и свечи, но и непотушенные сигареты", - сообщил Машаров.
Он добавил, что в соответствии с законом о защите здоровья граждан от табачного дыма курение запрещено в местах общего пользования - подъездах, лифтах и на общих балконах. При этом на своем балконе курить можно только при соблюдении требований безопасности.
Машаров также подчеркнул, что дым может попадать в соседние квартиры, и в таком случае жильцы вправе обратиться в суд за компенсацией морального вреда. Открытый огонь сигареты потенциально может быть квалифицирован как нарушение правил пожарной безопасности.​
 
