Песков прокомментировал решения ЕС по атомной энергетике
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решениях Европы в сфере атомной энергетики, отметил, что это "было бы смешно, если бы не было так грустно". Об этом он сказал в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года до 15%. "Было бы смешно, если бы не было так грустно. Представьте себе: Германия принимает решение об отказе от атомной энергии. Через дорогу находится страна - Франция - где свыше 80% генерации, уже на тот момент, обеспечивалось за счет атомной энергии", - сказал Песков, комментируя решения ЕС в сфере энергетики.
