Песков прокомментировал решения ЕС по атомной энергетике

Песков прокомментировал решения ЕС по атомной энергетике - 12.04.2026, ПРАЙМ

Песков прокомментировал решения ЕС по атомной энергетике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решениях Европы в сфере атомной энергетики, отметил, что это "было бы смешно, если бы не было так... | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T14:28+0300

2026-04-12T14:28+0300

2026-04-12T14:44+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решениях Европы в сфере атомной энергетики, отметил, что это "было бы смешно, если бы не было так грустно". Об этом он сказал в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года до 15%. "Было бы смешно, если бы не было так грустно. Представьте себе: Германия принимает решение об отказе от атомной энергии. Через дорогу находится страна - Франция - где свыше 80% генерации, уже на тот момент, обеспечивалось за счет атомной энергии", - сказал Песков, комментируя решения ЕС в сфере энергетики.

европа

германия

франция

мировая экономика, европа, германия, франция, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, ес, атомная энергетика