"Ударят первыми": в Финляндии рассказали о конфликте НАТО с Россией - 12.04.2026, ПРАЙМ
"Ударят первыми": в Финляндии рассказали о конфликте НАТО с Россией
2026-04-12T07:31+0300
2026-04-12T07:36+0300
07:31 12.04.2026 (обновлено: 07:36 12.04.2026)
 
"Ударят первыми": в Финляндии рассказали о конфликте НАТО с Россией

Профессор Малинен: планы по размещению ЯО делают Финляндию военной мишенью

МОСКВА, 12 апреля — ПРАЙМ. Намерение финского правительства допустить размещение ядерных вооружений превращает страну в потенциальную военную цель в случае конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

"Правительство Петтери Орпо (премьер-министр Финляндии. — Прим. ред.) разрешило бы привезти ядерное оружие в страну в кризисном сценарии, но запретило бы его размещение здесь в мирное время. Это означает только одно — если вспыхнет конфликт между НАТО и Россией, то по нам ударят первыми", — сообщил ученый.

Ранее глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что намерения Хельсинки снять запрет на размещение ядерных вооружений повышают уязвимость Финляндии и способствуют обострению ситуации в Европе. По его словам, это может представлять угрозу для России, и Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги.
