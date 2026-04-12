https://1prime.ru/20260412/finlyandiya-869090596.html
"Ударят первыми": в Финляндии рассказали о конфликте НАТО с Россией
Намерение финского правительства допустить размещение ядерных вооружений превращает страну в потенциальную военную цель в случае конфликта с Россией, заявил... | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T07:31+0300
нато
дмитрий песков
финляндия
общество
хельсинки
мировая экономика
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 12 апреля — ПРАЙМ. Намерение финского правительства допустить размещение ядерных вооружений превращает страну в потенциальную военную цель в случае конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X."Правительство Петтери Орпо (премьер-министр Финляндии. — Прим. ред.) разрешило бы привезти ядерное оружие в страну в кризисном сценарии, но запретило бы его размещение здесь в мирное время. Это означает только одно — если вспыхнет конфликт между НАТО и Россией, то по нам ударят первыми", — сообщил ученый.Ранее глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что намерения Хельсинки снять запрет на размещение ядерных вооружений повышают уязвимость Финляндии и способствуют обострению ситуации в Европе. По его словам, это может представлять угрозу для России, и Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Профессор Малинен: планы по размещению ЯО делают Финляндию военной мишенью