https://1prime.ru/20260412/finlyandiya-869104764.html

Финский политик обвинил власти во втягивании страны в войну с Россией

2026-04-12T23:21+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема на фоне инцидентов с украинскими БПЛА на территории страны обвинил финское правительство в том, что оно втягивает страну в войну против России. Полиция Финляндии в субботу сообщила об обнаружении еще одного беспилотника в районе общины Иитти на юго-востоке страны. Беспилотник нес боеприпас, правоохранители обезвредили его контролируемым взрывом. В комментарии газете Helsingin Sanomat правоохранители допустили, что дрон имеет украинское происхождение, а также сообщили, что ведут расследование в совокупности с произошедшими ранее инцидентами с упавшими украинскими беспилотниками. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в свою очередь заявил об отсутствии причин для беспокойства в республике на фоне инцидентов с упавшими беспилотниками. "Нам говорили, что если Финляндия вступит в НАТО, она (организация - ред.) будет действовать как оборонительный альянс. Теперь же Финляндия позволяет украинским беспилотникам атаковать Россию из своего воздушного пространства. Мы не будем молчать, пока правительство Орпо втягивает страну в прямую войну против России", - написал Мема на своей странице в социальной сети Х. В конце марта в Финляндии произошло три инцидента с упавшими украинскими беспилотниками. Два дрона были обнаружены недалеко от Коуволы, по меньшей мере один из них нес неразорвавшийся боеприпас. Третий беспилотник нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

