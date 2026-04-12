Финский политик обвинил власти во втягивании страны в войну с Россией - 12.04.2026, ПРАЙМ
Финский политик обвинил власти во втягивании страны в войну с Россией
2026-04-12T23:21+0300
россия
финляндия
нато
финляндия
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема на фоне инцидентов с украинскими БПЛА на территории страны обвинил финское правительство в том, что оно втягивает страну в войну против России.
Полиция Финляндии в субботу сообщила об обнаружении еще одного беспилотника в районе общины Иитти на юго-востоке страны. Беспилотник нес боеприпас, правоохранители обезвредили его контролируемым взрывом. В комментарии газете Helsingin Sanomat правоохранители допустили, что дрон имеет украинское происхождение, а также сообщили, что ведут расследование в совокупности с произошедшими ранее инцидентами с упавшими украинскими беспилотниками. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в свою очередь заявил об отсутствии причин для беспокойства в республике на фоне инцидентов с упавшими беспилотниками.
"Нам говорили, что если Финляндия вступит в НАТО, она (организация - ред.) будет действовать как оборонительный альянс. Теперь же Финляндия позволяет украинским беспилотникам атаковать Россию из своего воздушного пространства. Мы не будем молчать, пока правительство Орпо втягивает страну в прямую войну против России", - написал Мема на своей странице в социальной сети Х.
В конце марта в Финляндии произошло три инцидента с упавшими украинскими беспилотниками. Два дрона были обнаружены недалеко от Коуволы, по меньшей мере один из них нес неразорвавшийся боеприпас. Третий беспилотник нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале.
