https://1prime.ru/20260412/gaz-869095281.html

Песков назвал условие для продажи российского газа Европе

Россия готова поставлять газ Европе, если останутся объемы после продажи на альтернативные рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T13:10+0300

газ

россия

европа

рф

дмитрий песков

владимир путин

"веди"

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865685948_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_09a1a5e06713b239570630a297e3a337.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россия готова поставлять газ Европе, если останутся объемы после продажи на альтернативные рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, почему бы и нет. Если будет оставаться газ от альтернативных рынков. Пока его много, пока он остается", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Он добавил, что в последнее время объем поставок российского газа вырос. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок уже сейчас, до того как вступят в силу ограничения Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

