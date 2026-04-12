https://1prime.ru/20260412/gaz-869095460.html

Песков допустил, что Европа найдет способ получить газ, не покупая у России

Страны Европы найдут способ получить газ, даже если Россия не будет поставлять его на европейский рынок, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.04.2026, ПРАЙМ

энергетика

газ

европа

рф

ближний восток

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/51/838645153_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b717e66343e2edbe87a1e910fea5f39.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Страны Европы найдут способ получить газ, даже если Россия не будет поставлять его на европейский рынок, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он сказал автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, найдут ли в Европе способ закупать газ, если предположить, что Россия откажется от его поставок им. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это сложный экономический процесс. "Этого нельзя исключать, конечно. Такое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, на Ближнем Востоке, что этот процесс, этот спотовый рынок… живет как живой организм", - пояснил Песков. Он отметил, что источников энергоресурсов в мире не так много и их можно пересчитать по пальцам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

