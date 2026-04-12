Песков допустил, что Европа найдет способ получить газ, не покупая у России
Страны Европы найдут способ получить газ, даже если Россия не будет поставлять его на европейский рынок, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T13:15+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Страны Европы найдут способ получить газ, даже если Россия не будет поставлять его на европейский рынок, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он сказал автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, найдут ли в Европе способ закупать газ, если предположить, что Россия откажется от его поставок им. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это сложный экономический процесс. "Этого нельзя исключать, конечно. Такое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, на Ближнем Востоке, что этот процесс, этот спотовый рынок… живет как живой организм", - пояснил Песков. Он отметил, что источников энергоресурсов в мире не так много и их можно пересчитать по пальцам.
Песков: страны ЕС найдут способ получить газ, даже если Россия не будет поставлять его