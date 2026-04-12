Песков рассказал об альтернативных рынках, где Россия сможет продавать газ - 12.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Песков рассказал об альтернативных рынках, где Россия сможет продавать газ
13:25 12.04.2026
 
Песков рассказал об альтернативных рынках, где Россия сможет продавать газ

Песков назвал альтернативные рынки, где Россия сможет продавать газ, прожорливыми

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россия получает много заявок на покупку газа с альтернативных рынков, они "прожорливые", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Россия готова поставлять газ Европе, если останутся объемы после продажи на альтернативные рынки.

"Но альтернативные рынки - они очень прожорливые, очень много заявок на поставки", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок уже сейчас, до того как вступят в силу ограничения Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.
 
