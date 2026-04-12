https://1prime.ru/20260412/germaniya-869099812.html

АдГ выступила за возобновление работы "Северного потока"

АдГ выступила за возобновление работы "Северного потока" - 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T17:59+0300

газ

германия

европа

дания

ангела меркель

дмитрий песков

адг

северный поток - 2

https://cdnn.1prime.ru/img/83469/84/834698446_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_743c302de4d6cae5019679b96cdd606b.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступила за возобновление работы выведенного из строя газопровода "Северный поток", следует из нового позиционного документа партии. "В интересах Германии мы будем и дальше диверсифицировать поставки газа и нефти, избегать новых зависимостей от импорта и добиваться возобновления работы уже существующих маршрутов поставок, в том числе газопровода "Северный поток", - говорится в документе. Партия считает, что необходимо произвести новую политическую оценку ядерной энергетики. Кроме того, АдГ предлагает ввести мораторий на демонтаж выведенных из эксплуатации АЭС и продолжить использование газа и угля после 2030 года. В числе других ключевых тезисов документа – снижение нагрузки на экономику и граждан и переход к "технологической открытости". Так, к примеру, последний тезис предполагает отмену готовящегося запрета на двигатели внутреннего сгорания и отмену "Закона о модернизации зданий", который ограничивает использование ископаемых энергоносителей для отопления помещений. Более того, документ содержит пункты о сокращении бюрократии в целях экономического роста, укреплении Германии как экспортно-ориентированной страны и преодолении дефицита кадров за счет расширения собственных трудовых ресурсов. В 2011 году правительство ФРГ во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от ядерной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима-1". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

