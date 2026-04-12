В России сократился оборот браконьерской икры

2026-04-12T08:38+0300

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В России удалось частично закрыть каналы поставок браконьерской икры - их оборот сократился, но до конца проблему еще решить не удалось, рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Удалось сократить оборот браконьерской икры. Но, боюсь, что до конца пока это, конечно, не получилось", - сообщил он. Шестаков пояснил, что не все перевозки возможно отследить - помимо того, что они могут осуществляться авиатранспортом, также браконьерская икра может уходить в другие регионы по морю или железнодорожным транспортом. С 1 ноября 2022 года на территории Камчатского края проводится эксперимент, который запрещает авиапассажирам провозить в багаже и ручной клади икру непромышленного изготовления объемом свыше 10 килограммов на человека за один рейс. Основная цель эксперимента - пресечение вывоза с Камчатки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах. Эксперимент продлен до 1 августа 2027 года.

