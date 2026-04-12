https://1prime.ru/20260412/iran-869086430.html

Иран опроверг сообщения о пересечении кораблями ВМС США Ормузского пролива

Источник в высшем командовании Ирана опроверг сообщения о пересечении кораблями военно-морских сил США Ормузского пролива, сообщает гостелерадиокомпания Ирана. | 12.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-12T00:00+0300

экономика

мировая экономика

иран

сша

исламабад

дональд трамп

аббас аракчи

стив уиткофф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869086430.jpg?1775941216

ТЕГЕРАН, 11 апр - ПРАЙМ. Источник в высшем командовании Ирана опроверг сообщения о пересечении кораблями военно-морских сил США Ормузского пролива, сообщает гостелерадиокомпания Ирана. Ранее в субботу агентство Tasnim сообщило, что Иран принял решение начать переговоры с США в Исламабаде по вопросам освобождения иранских активов и прекращения огня в Ливане. "Один из представителей высшего командования Ирана в интервью гостелерадиокомпании опроверг сообщения Axios о пересечении кораблями американских ВМС Ормузского пролива", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании. Также ранее другое агентство Fars сообщило, что, согласно их расследованию, вооруженные силы Ирана следят за местоположением эсминца ВМС США, который вышел из порта Фуджейра в сторону Ормузского пролива, и сообщают о всех его действиях иранской делегации в Исламабаде, которая, в свою очередь, через пакистанского посредника передает информацию американской стороне. Согласно данным Fars, Иран сделал предупреждение эсминцу, а также прямо сообщил пакистанскому посреднику, что корабль станет целью для атаки в течение 30 минут, если продолжит движение, и что эта ситуация ударит по переговорам между США и Ираном. Как отмечает агентство, эти действия привели к отдаче приказа об остановке эсминца. Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

