Иран опроверг сообщения о пересечении кораблями ВМС США Ормузского пролива
Источник в высшем командовании Ирана опроверг сообщения о пересечении кораблями военно-морских сил США Ормузского пролива, сообщает гостелерадиокомпания Ирана. | 12.04.2026, ПРАЙМ
ТЕГЕРАН, 11 апр - ПРАЙМ. Источник в высшем командовании Ирана опроверг сообщения о пересечении кораблями военно-морских сил США Ормузского пролива, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
Ранее в субботу агентство Tasnim сообщило, что Иран принял решение начать переговоры с США в Исламабаде по вопросам освобождения иранских активов и прекращения огня в Ливане.
"Один из представителей высшего командования Ирана в интервью гостелерадиокомпании опроверг сообщения Axios о пересечении кораблями американских ВМС Ормузского пролива", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.
Также ранее другое агентство Fars сообщило, что, согласно их расследованию, вооруженные силы Ирана следят за местоположением эсминца ВМС США, который вышел из порта Фуджейра в сторону Ормузского пролива, и сообщают о всех его действиях иранской делегации в Исламабаде, которая, в свою очередь, через пакистанского посредника передает информацию американской стороне.
Согласно данным Fars, Иран сделал предупреждение эсминцу, а также прямо сообщил пакистанскому посреднику, что корабль станет целью для атаки в течение 30 минут, если продолжит движение, и что эта ситуация ударит по переговорам между США и Ираном. Как отмечает агентство, эти действия привели к отдаче приказа об остановке эсминца.
Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
