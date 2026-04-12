https://1prime.ru/20260412/iran-869089832.html
СМИ раскрыли планы Ирана на Ормузский пролив
Иран намерен пропускать не более десятка судов через Ормузский пролив, при этом плата за проход может доходить до двух миллионов долларов за супертанкер,... | 12.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-12T06:47+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
иран
ормузский пролив
сша
дональд трамп
аббас аракчи
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869089832.jpg?1775966651
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Иран намерен пропускать не более десятка судов через Ормузский пролив, при этом плата за проход может доходить до двух миллионов долларов за супертанкер, сообщает газета Wall Street Journal. "В рамках прекращения огня, достигнутого с США в этом месяце, Иран заявил посредникам, что ограничит число судов, проходящих через (Ормузский пролив – ред.) до около десятка в день и будет взимать плату… Плата доходит до двух миллионов долларов для самых больших супертанкеров", - пишет издание. По данным газеты, судовладельцы из ряда стран договариваются о пересечении Ормузского пролива с Корпусом стражей исламской революции. Как отмечает газета, немногочисленные суда, пересекающие пролив, должны двигаться по специально выделенным маршрутам и получать соответствующие разрешения. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, МИД
WSJ: Иран намерен пропускать не более десяти судов в день через Ормузский пролив
