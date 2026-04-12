СМИ раскрыли планы Ирана на Ормузский пролив - 12.04.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли планы Ирана на Ормузский пролив
2026-04-12T06:47+0300
2026-04-12T07:04+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Иран намерен пропускать не более десятка судов через Ормузский пролив, при этом плата за проход может доходить до двух миллионов долларов за супертанкер, сообщает газета Wall Street Journal. "В рамках прекращения огня, достигнутого с США в этом месяце, Иран заявил посредникам, что ограничит число судов, проходящих через (Ормузский пролив – ред.) до около десятка в день и будет взимать плату… Плата доходит до двух миллионов долларов для самых больших супертанкеров", - пишет издание. По данным газеты, судовладельцы из ряда стран договариваются о пересечении Ормузского пролива с Корпусом стражей исламской революции. Как отмечает газета, немногочисленные суда, пересекающие пролив, должны двигаться по специально выделенным маршрутам и получать соответствующие разрешения. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
06:47 12.04.2026 (обновлено: 07:04 12.04.2026)
 
СМИ раскрыли планы Ирана на Ормузский пролив

WSJ: Иран намерен пропускать не более десяти судов в день через Ормузский пролив

